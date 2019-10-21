В ближайшие несколько месяцев сменятся послы Литвы в России, при ЮНЕСКО и НАТО.
15 metų narystės NATO sukakties minėjimas
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Нынешних послов отзывают в связи с завершением срока их полномочий.

В представлениях Министерства иностранных дел правительству предусматривается отозвать посла при ЮНЕСКО Ирену Вайшвилайте с 30 декабря, посла в России Ремигиюса Мотузаса – с 16 января 2020 года. Представитель Литвы при НАТО Витаутаса Лешкявичюс должен оставить этот пост с 17-ого февраля.

Возможные кандидаты на эти посты пока не называются.

В. Лешкявичюс, начавший дипломатическую карьеру в МИД более двух десятилетий назад, ранее был послом при Совете Евросоюза, а до этого занимал должность директора по политике МИД.

И. Вайшвилайте в 2012-2017 годах была послом в Ватикане, на посту посла при ЮНЕСКО она сменила избранного тогда в сейм Арунаса Гелунаса. Ранее она была советником президента Валдаса Адамкуса, работала в редакции Радио "Свобода" в Праге, была редактором Ватиканского радио в Риме.

Р. Мотузас, начавший дипломатическую карьеру в 2001 году, был послом Литвы в Швеции, возглавлял департамент МИД на период председательства Литвы в ЕС.

Послов в Литве назначает и отзывает президент по предложению правительства и с одобрения Комитета по иностранным делам сейма.

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