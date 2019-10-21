Нынешних послов отзывают в связи с завершением срока их полномочий.
В представлениях Министерства иностранных дел правительству предусматривается отозвать посла при ЮНЕСКО Ирену Вайшвилайте с 30 декабря, посла в России Ремигиюса Мотузаса – с 16 января 2020 года. Представитель Литвы при НАТО Витаутаса Лешкявичюс должен оставить этот пост с 17-ого февраля.
Возможные кандидаты на эти посты пока не называются.
В. Лешкявичюс, начавший дипломатическую карьеру в МИД более двух десятилетий назад, ранее был послом при Совете Евросоюза, а до этого занимал должность директора по политике МИД.
И. Вайшвилайте в 2012-2017 годах была послом в Ватикане, на посту посла при ЮНЕСКО она сменила избранного тогда в сейм Арунаса Гелунаса. Ранее она была советником президента Валдаса Адамкуса, работала в редакции Радио "Свобода" в Праге, была редактором Ватиканского радио в Риме.
Р. Мотузас, начавший дипломатическую карьеру в 2001 году, был послом Литвы в Швеции, возглавлял департамент МИД на период председательства Литвы в ЕС.
Послов в Литве назначает и отзывает президент по предложению правительства и с одобрения Комитета по иностранным делам сейма.
Сменятся послы Литвы в России, при НАТО и ЮНЕСКО (2)
В ближайшие несколько месяцев сменятся послы Литвы в...
Президент Литвы в Токио: необходимо оценить угрозы атомной энергетики (7)
Президент Литвы Гитанас Науседа , находящийся с...
Правящие в Литве могут расторгнуть коалицию с "Порядком и справедливостью"
На этой неделе лидеры литовского правящего большинства...
Вероятность досрочных выборов равна нулю: для некоторых это катастрофично (13)
Политологи единодушны во мнении, что вероятность...
Президент: новые пошлины США вредят Европе, включая Литву, и Америке (10)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что новые...
TOP новостей
Самые богатые спортсмены Литвы: это не только баскетболисты (12)
Самые яркие представители мира спорта, возможно, на...
Девушке по ошибке ввели жидкость для дезинфекции ран: как это произошло (2)
В минувшую пятницу в Литве стало известно, что в...
Скандал в Литве: эмигранта посадили в тюрьму вместо брата-близнеца (35)
В литовской судебной системе произошел еще один...
Каунасский район придумал как ответить на планы Матийошайтиса о повышении платы за детсады почти до 10 евро в день (3)
9,20 евро за каждый день в детском саду Каунаса .Столько с...
В Литве планируют ввести систему залога за покрышки (1)
В Литве для решения проблемы сбора старой...