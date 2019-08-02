Командовавшего группой с февраля полковника-лейтенанта вооруженных сил (ВС) Германии Пера Папенбрука сменил новый командир – тоже германский офицер, полковник-лейтенант Роувен Хабель, сообщило министерство обороны.

Приступивший к службе новый германский военный контингент сформирован на базе 391-го механизированного пехотного батальона, дислоцированного в Бад-Зальцунгене.

"Боевая группа Сил передового базирования НАТО является прекрасным примером единства альянса. Направляя военных в эти силы, страны блока демонстрируют свои обязательства перед коллективной обороной и безопасностью Балтийских стран", – цитируются в пресс-релизе слова вице-министра обороны Витаутаса Умбрасаса.

"Вместе с дислоцированной в Литве миссией Балтийского воздушного патрулирования и подразделением интеграционных сил НАТО Силы передового базирования направляют ясный сигнал нашим противникам – НАТО неделимый и единый альянс", – добавил он.

Размещенная с начала 2017 года в Учебном полку в Рукле международная боевая группа сегодня интегрирована в состав Механизированной пехотной бригады Gelezinis vilkas ("Железный волк") ВС Литвы. Более чем за два года в результате ротаций контингентов в батальоне НАТО уже отслужили более 8 союзнических военных из девяти стран-членов НАТО.

Сейчас в составе боевой группы в Литве служат военные Германии, Бельгии, Чехии, Нидерландов, Норвегии, Исландия делегировала в боевую группу гражданского специалиста.

Военнослужащие НАТО в Литве постоянно тренируются, участвуют в важнейших учениях. Их также можно часто увидеть в различных культурных и социальных проектах, на мероприятиях по случаю исторических и государственных праздников Литвы.

Международные батальоны НАТО в каждой из стран Балтии, а также в Польше, были размещены в 2017 году, альянс отмечает, что таким образом стремится сдерживать Россию после ее агрессии в Украине.