В четверг в Йонавском районе Литвы, в Рукле, состоялась смена контингента и командования боевой группы Батальона сил передового базирования НАТО.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Командовавшего группой с февраля полковника-лейтенанта вооруженных сил (ВС) Германии Пера Папенбрука сменил новый командир – тоже германский офицер, полковник-лейтенант Роувен Хабель, сообщило министерство обороны.

Приступивший к службе новый германский военный контингент сформирован на базе 391-го механизированного пехотного батальона, дислоцированного в Бад-Зальцунгене.

Статьи по теме:
Сменится командир размещенной в Литве боевой группы сил НАТО  (6)
Литовец назначен заместителем Генсекретаря НАТО  (10)

"Боевая группа Сил передового базирования НАТО является прекрасным примером единства альянса. Направляя военных в эти силы, страны блока демонстрируют свои обязательства перед коллективной обороной и безопасностью Балтийских стран", – цитируются в пресс-релизе слова вице-министра обороны Витаутаса Умбрасаса.

"Вместе с дислоцированной в Литве миссией Балтийского воздушного патрулирования и подразделением интеграционных сил НАТО Силы передового базирования направляют ясный сигнал нашим противникам – НАТО неделимый и единый альянс", – добавил он.

Размещенная с начала 2017 года в Учебном полку в Рукле международная боевая группа сегодня интегрирована в состав Механизированной пехотной бригады Gelezinis vilkas ("Железный волк") ВС Литвы. Более чем за два года в результате ротаций контингентов в батальоне НАТО уже отслужили более 8 союзнических военных из девяти стран-членов НАТО.

Сейчас в составе боевой группы в Литве служат военные Германии, Бельгии, Чехии, Нидерландов, Норвегии, Исландия делегировала в боевую группу гражданского специалиста.

Военнослужащие НАТО в Литве постоянно тренируются, участвуют в важнейших учениях. Их также можно часто увидеть в различных культурных и социальных проектах, на мероприятиях по случаю исторических и государственных праздников Литвы.

Международные батальоны НАТО в каждой из стран Балтии, а также в Польше, были размещены в 2017 году, альянс отмечает, что таким образом стремится сдерживать Россию после ее агрессии в Украине.

Статьи по теме:

БМП Boxer в Литве станут "Волками" Это самое дорогое приобретение в истории ВС Литвы (3)

В Рукле Йонавского района Литвы во вторник состоялась...

В Литву прибыло 150 португальских военных (8)

В Литве в среду встречали прибывших в страну...

В Литву поступили первые БМП Boxer, начато их серийное производство (43)

В Литву во вторник доставлены первые две боевые машины...

Молодой военный из элитной роты не выдержал и сейчас находится под судом (110)

Вильнюсец Даниэль Гайдукевич, связавший свою жизнь с...

В Вильнюсе по подозрению в участии в грабеже задержан норвежский военнослужащий (22)

В ночь на воскресенье в Вильнюсе задержан норвежский...

Политика

Сменился командующий размещенной в Литве боевой группы сил НАТО (5)

В четверг в Йонавском районе Литвы , в Рукле, состоялась...

Глава МВД: власти Вильнюса напрасно сеют среди жителей панику по поводу БелАЭС (38)

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...

Представитель президента Литвы: если делегируем в ЕК женщину, получим более ценный портфель (23)

Литва получила бы в новой Еврокомиссии (ЕК) более ценный...

Сквернялис в Еврокомиссии видит и мужчину, и женщину, а Карбаускис - только мужчину (3)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что Литва...

В вопросе памятных знаков глава МИД Литвы предложил опираться на мнение экспертов (11)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

TOP новостей

История трудоустройства в Паланге: работу найти несложно, но зарплата и условия не из лучших (14)

Можно ли найти работу в Паланге , когда сезон в разгаре,...

Глава Минфина Литвы: на сокращение бедности уже выделено много средств (13)

В связи с призывами литовского президента Гитанаса...

Погода: ни солнца, ни тепла пока не ожидается (1)

В пятницу над балтийским регионом установится влажная...

Ученые: меры по контролю за алкоголем не изменили привычки потребителей Литвы (57)

Политика контроля над употреблением алкоголя путем...

С 1 августа должники в Литве могут вздохнуть свободнее: меняются расценки приставов (16)

1 августа в Литве вступает в силу приказ министра...