В четверг сменился командующий дислоцированного в Литве международного батальона НАТО, сообщает Министерство обороны.
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В Рукле полковник-лейтенант Рене Браун сменил полковник-лейтенанта Вольфа Рудигера Отто, который командовал батальоном в течение шести месяцев.

Р. Браун начал службу в немецкой армии в 1997 году, а с сентября 2017 года командовал 393-м танковым батальоном в Бад-Франкенхаузене.

Р.Браун также служил в международных миссиях в Афганистане и Ираке.

С начала 2017 года Международным батальоном НАТО, дислоцированным в Рукле, командует Германия, которая и направляет сюда наибольшую долю своих войск. 1,2 тыс бойцов направили Бельгия, Чехия, Франция, Нидерланды, Норвегия и Исландия.

В ответ на действия России в Украине и регионе Балтийского моря аналогичные подразделения было решено также разместить в Латвии, Эстонии и Польше.

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