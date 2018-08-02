В Рукле полковник-лейтенант Рене Браун сменил полковник-лейтенанта Вольфа Рудигера Отто, который командовал батальоном в течение шести месяцев.
Р. Браун начал службу в немецкой армии в 1997 году, а с сентября 2017 года командовал 393-м танковым батальоном в Бад-Франкенхаузене.
Р.Браун также служил в международных миссиях в Афганистане и Ираке.
С начала 2017 года Международным батальоном НАТО, дислоцированным в Рукле, командует Германия, которая и направляет сюда наибольшую долю своих войск. 1,2 тыс бойцов направили Бельгия, Чехия, Франция, Нидерланды, Норвегия и Исландия.
В ответ на действия России в Украине и регионе Балтийского моря аналогичные подразделения было решено также разместить в Латвии, Эстонии и Польше.
Сквярнялис услышал заверения конгрессменов США по вопросу безопасности (4)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , в четверг...
МИД Литвы предлагает ввести санкции в отношении нарушителей прав человека в Грузии (15)
Министерство иностранных дел (МИД) Литвы в четверг...
Сменился командир международного батальона НАТО в Литве (1)
В четверг сменился командующий дислоцированного в...
Ландсбергис не согласен: предложение признать компартию Литвы преступной – раскол (76)
Лидер партии Союз Отечества-Христианские демократы...
Премьер Литвы: Титов заслуживет импичмента (97)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что...
TOP новостей
Новые требования: кто будет проверять карманы, а кто качество еды в тарелках детей? (18)
С 1 сентября 2018 года в детских садах и школах Литвы не...
Ландсбергис не согласен: предложение признать компартию Литвы преступной – раскол (76)
Лидер партии Союз Отечества-Христианские демократы...
Глава ассоциации клиентов банков о решении Swedbank: это сортировка людей (26)
Самый крупный банк Литвы Swedbank с 1 августа начинает...
Науседа призывает не расслабляться: один признак грядущего кризиса уже налицо (20)
Экономист, советник президента банка SEB Гитанас...
"Черный список" больниц: в какие из них лучше не попадать 35 учреждений (39)
Главы районных больниц заявляют, что борются за свое...