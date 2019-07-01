Смена курса или двойная игра: почему депутат от ИАПЛ-СХС выступила против России в ПАСЕ

Литовскую делегацию в ПАСЕ представили депутаты Сейма Альгирдас Буткявичюс, Эмануэлис Зингерис, Эгидиюс Варейкис, Кястутис Масюлис и Рита Тамашунене. Все голосовали против резолюции, позволяющей России вновь вернуться к работе в организации. Таким образом, Литва как государство выразила солидарность с Украиной и Грузией, чьи территории до сих пор аннексированы российскими и пророссийскими вооруженными формированиями, при этом ощутимых подвижек в урегулировании этих конфликтов по-прежнему нет.

Интерес голосования заключается в следующем: если позиция первых четырех литовских депутатов вполне естественна, так как представляемые ими партии твердо поддерживают Киев, то решение Риты Тамашунене выступить "против" возвращения России утерянных ею прав в ПАСЕ отчасти стало неожиданностью. Будучи одним из лидеров и старостой парламентской фракции партии "Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей" (ИАПЛ-СХС), чей лидер – депутат Европарламента Вальдемар Томашевский, равно как и другие члены этой политической силы, неоднократно высказывался за необходимость улучшать отношения с Россией и отказаться от резкой риторики в адрес Кремля, она, по логике вещей, должна была бы приветствовать возвращение российской делегации, но поступила иначе.

Смена настроений

Справедливо напомнить, что основной электорат ИАПЛ-СХС составляют польскоязычные и русскоязычные граждане, а также те жители Литвы, кто не всегда разделяет действующий курс официального Вильнюса по отношению к России. Кстати, фактически на всех последних выборах – в самоуправления, в парламент и в Европарламент – ИАПЛ-СХС идет одним списком с партией "Русский альянс" (РА), формируя коалицию. Депутат Сейма от РА Ирина Розова входит в состав фракции ИАПЛ-СХС в Сейме, и ее партия четко высказывается за скорейшую разрядку и нормализацию в отношениях с Москвой. Тем самым, позиция Риты Тамашунене в ПАСЕ выглядит еще более двояко.

Для того, чтобы разобраться в ситуации и выяснить, с чем связаны столь кардинальные перемены в установках ИАПЛ-СХС, DELFI обратился непосредственно к самой Рите Тамашунене. Последняя, однако, отказалась подробно отвечать на вопросы по поводу голосования в ПАСЕ, ограничившись кратким комментарием.

"Я голосовала по согласованной позиции с литовской делегацией, Балтийскими государствами и Польшей. Больше здесь нечего комментировать. Вы, очевидно, тоже за свое государство?", - сказала депутат, не уточнив, что она имеет ввиду под определением "за свое государство".

Когда в товарищах согласия нет

Если предположить, что ИАПЛ-СХС действительно стоит на пороге изменений своих ценностных установок относительно внешней политики, логично допустить, что ключевой союзник и главный партнер этой партии в лице "Русского альянса" тоже готовится к смене курса, так как две эти силы по сути являются одним целым и работают в тандеме. Мы решили прояснить ситуацию у депутата Сейма Ирины Розовой, а она, в свою очередь, поделилась обращением, которое находится в распоряжении DELFI.

В официальном обращении, опубликованном на страничке в Facebook, за подписью председателя "Русского альянса" Тамары Лоханкиной утверждается, что ее партия не поддерживает решение Риты Тамашунене, но винит в этом ни ИАПЛ-СХС и не самого депутата, а Литву как государство.

"Возьму на себя смелость сказать, что по сути функция этой группы [литовской делегации в ПАСЕ] в большей степени репрезентативная. Каждый отдельный ее участник едет на заседание ПАСЕ выражать не свою позицию, не позицию своей партии, а позицию Литовского государства. Позицию, сформированную президентом страны и министерством иностранных дел, как это предполагает наша Конституция", - пишет Тамара Лоханкина.

Сама она недвусмысленно дает понять, что всецело приветствует возвращение России всех прав и, более того, утверждает, что Рита Тамашунене не могла проголосовать иначе, так как это бы восприняли как провокацию. Тем самым, она ставит под сомнение уровень демократии в стране, хотя депутатам не могут указывать, как голосовать – их права, равно как и других граждан, - защищает Конституция и законы республики.

"К сожалению, на сегодняшний день официальная позиция Литвы и наша позиция в отношении России не совпадают. Из всего вышесказанного следует, что, если бы Рита Тамашунене проголосовала иначе, чем литовская делегация, это могло быть воспринято как провокация, - говорит Т. Лоханкина. – Член Сейма не является абсолютно свободным человеком, потому что он связан и данной государству присягой, и Регламентом работы Сейма. Мы, как и все наши соотечественники, рады возвращению России в ПАСЕ. И очень сожалеем, что это произошло не благодаря Литве, а вопреки", - резюмирует глава "Русского альянса".

Избежали большого скандала

В экспертном сообществе подобные перипетии и двоякие позиции ИАПЛ-СХС также не остались незамеченными. С одной стороны, эксперты склонны полагать, что решение Р. Тамашунене – простая уловка, дабы избежать возможного "скандала", с другой – сигнал о том, что партия меняется и приходит к осознанию, что "пророссийскость" ее лидера В. Томашевского наносит больше вреда, чем пользы.

Так, профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Томас Янелюнас в разговоре с DELFI отметил, что делегат от ИАПЛ-СХС Р. Тамашунене, принимая решение голосовать "против" возвращения России, руководствовалась принципом – обойтись малой кровью.

"Наиболее вероятно, было воспринято, что, голосуя "за" возвращение России и выделяясь таким образом из всей литовской делегации, в Литве поднялся бы колоссальный скандал. С другой стороны, ИАПЛ избегает чересчур открыто симпатизировать Кремлю. Возможно, только сам Томашевский делал это слишком публично. Однако после случаев с георгиевскими ленточками даже Томашевский понимает, что это вредит – не только Литве, но и отношениям с властями Польши", - говорит политолог.

В свою очередь, старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс утверждает, что сложно прогнозировать, является ли решение Р. Тамашунене сигналом о смене курса в ИАПЛ-СХС.

"Можно лишь радоваться, что на этот раз представитель ИАПЛ-СХС не продемонстрировала той пророссийскости, которая особенно характерна для лидера и некоторых членов этой партии. Означает ли это нечто большее, нежели одноразовая позиция – сказать сложно", - сказал нам аналитик.

Совет Европы – старейшая в Европе межправительственная организация, которая объединяет 47 государств, включая Россию. Она была создана в 1949 году для защиты прав человека, демократии и верховенства права. РФ присоединилась к СЕ в 1996 году. В ПАСЕ входят депутаты из стран-участниц.

В связи с событиями в Украине и аннексией Крыма члены ПАСЕ дважды, в 2014 и 2015 годах, ограничивали права России в ассамблее, в частности – голосовать по резолюциям, участвовать в выборах генсека, судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и комиссара по правам человека. В знак протеста российская делегация перестала в 2016 году ездить в Страсбург, а с 2017 года платить взносы в бюджет СЕ. Долг России перед организацией составляет 75 млн евро. Теперь представители РФ без каких-либо условий вновь получат все утерянные права.