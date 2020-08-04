"На наш взгляд, министр Верига не должен оставаться в стороне, он должен представить свои объяснения, свою оценку ситуации, так как мы говорим о министре как о руководителе сектора", - сказал Кулешюс во вторник на пресс-конференции после совещания о связанных с коронавирусом закупках.

"Руководитель обязан отвечать и брать под контроль возникающие в секторе риски", - добавил Кулешюс.

Президент Науседа во вторник обсудил с представителями Государственного контроля, Службы спецрасследований и Службы государственных закупок замеченные риски в сферах закупок в связи с коронавирусом и средств помощи бизнесу.

Советник президента сказал, что не станет комментировать расследование правоохраны относительно закупок реагентов и экспресс-тестов на коронавирус. Их общая стоимость составляет 11 млн. евро.

"Президент не дает оценок конкретным расследованиям, оценки конкретным расследованиям даст суд. Мы сегодня говорили о системных рисках и необходимых рекомендациях, которые должны соблюдать все осуществляющие закупки субъекты", - сказал советник.

В понедельник правоохрана сообщила, что в расследовании о закупке экспресс-тестов подозрения в злоупотреблениях и превышении полномочий предъявлены вице-министру здравоохранения Лине Ярушявичене. Вице-министр Ярушявичене подала заявление об увольнении, а министр здравоохранения Верига должен подписать заявление в пятницу.

Как утверждает Служба расследования финансовых преступлений Литвы, в расследовании о закупках экспресс-тестов на коронавирус стоимостью 6 млн. евро вице-министр подозревается в злоупотреблениях служебным положением, превышении полномочий, в связи с чем государство могло понести большой ущерб.

Еще одно расследование относительно закупок реагентов для исследований по COVID-19 на сумму более 5 млн. евро проводит Служба спецрасследований. В нем подозрения в торговле влиянием предъявлены бывшему президенту Ассоциации помощи онкологическим больным Шарунасу Нарбутасу. В ходе этого расследования также допрошены министр здравоохранения Верига, вице-министр Кристина Гаруолене, канцлер правительства Альгирдас Стончайтис, вице-канцлер Лукас Савицкас.

Обе закупки, расследования по которым проводит правоохрана, проводила Национальная лаборатория общественного здравоохранения. Ее глава Витаутас Зимницкас умер несколько недель назад. Правоохрана допросила временное руководство лаборатории.