"Если бы кто-то номинировал, и в особенности, если бы одобрила семья, - сказал Пранцкетис.

Однако он сказал, что пока такого предложения не поступало, поэтому и с семьей он эту возможность не обсуждал.

Спикер парламента - это политик, которого участники опросов оценивают скорее положительно, однако до сих пор его как возможного кандидата в президенты упоминали лишь единицы.

"Он на виду, его оценивают положительно, в январе его положительно оценили 42% респондентов, а 17% – отрицательно. Его положительно оценивают представители разных групп и электората", – сказал директор Vilmorus, социолог Владас Гайдис.

Но, по его словам, в числе возможных кандидатов на пост президента Пранцкетиса упоминают нечасто.

"В декабре мы задавали открытый вопрос, кто из нынешних общественных деятелей мог бы претендовать на пост президента, там было 45 человек – если Гитанас Науседа был первым, получив 14,4%, то Пранцкетис был на 22–м месте. Его упомянули 4 человека из 1000", – сказал Гайдис.

По словам социолога, это не значит, что у него нет никаких шансов, просто его не упоминали в числе возможных кандидатов.

Представитель Baltijos tyrimai, социолог Ромас Мачюнас сказал, что возможности Пранцкетиса оценивать сложно, поскольку его как возможного кандидата не исследовали.

"Пока его не исследовали, трудно сказать, какие у него шансы. Это один из популярных политиков, общественных деятелей, но – только один из них. Никто его раньше не рассматривал, как возможного кандидата.

По словам социолога, если "крестьяне" объявят его своим кандидатом, то это будет означать, что на пост президента не будет претендовать Сквернялис.

"Трудно представить, что они вместе будут участвовать", – сказал Мачюнас.

Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая 2019 года (второй тур - 26 мая).