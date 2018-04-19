"У премьера создается впечатление, что такое решение может быть принято потому, что президентской службе, возможно, не нужен кандидат, несущий перемены – серьезный юрист, который мог бы совершить прогресс как в системе Департамента тюрем, так и в других ведомствах, которые подвластны Минюсту", – такую позицию премьер-министра передал DELFI его советник по связи с общественностью Томас Бержинскас.
По его словам, Сквернялис считает, что, по крайней мере в аргументах президентской службы можно увидеть признаки дискриминации по профессиональному признаку.
"По крайней мере в аргументах, изложенных пресс-службой президента, будто представление тех или иных клиентов в том или ином деле якобы не дает человеку права стать министром юстиции", – сообщил Бержинскас.
Сам Данелюс сказал DELFI, что встретил решение президента "с облегчением".
"С облегчение, поскольку мне казался странным, и до сих пор кажется странным – тот шум или оценка адвокатской деятельности или представление о том, что делают адвокаты. Для меня это было неожиданно", – сказал он.
По словам адвоката, неотделение профессиональной деятельности от предлагаемого поста "не совсем справедливо".
"Но это моя личная оценка", – подчеркнул он. Данелюс сказал, что принял предложение премьер-министра стать министром юстиции, поскольку принял высказанное доверие как оценку.
19 апреля утром президент Грибаускайте решила не назначать Данелюса на пост министра юстиции.
"Представленный премьером кандидат Данелюс не будет назначен на пост министра юстиции из-за вероятного конфликта интересов. Адвокат самостоятельно принимает решения о представлении интересов и защите того или иного клиента. Выбор кандидата представлять клиентов в конкретном деле о политической коррупции не позволяет назначить его на политическую позицию", – сказано в комментарии пресс-службы президента.
Данелюс ранее работал прокурором, а с 2013 г. - адвокатом. Данелюс был адвокатом пресс-секретаря президента Дайвы Ульбинайте в деле, в котором она обвинялась в раскрытии государственной тайны. В этом деле Ульбинайте была оправдана.
В последнее время Данелюс был адвокатом обвиняемого по делу о политической коррупции концерна MG Baltic и нескольких партий бывшего вице-президента концерна Раймондаса Курлянскиса. Дело на этой неделе передано в суд.
Премьер-министр представил кандидатуру Данелюса на пост главы Минфина 18 апреля. По Конституции, кандидата представляет премьер-министр, а назначает президент.
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