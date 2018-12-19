Премьер не скрывает, что будущие выборы он обсуждает с коллегами и верит, что кандидат "крестьян" на выборах сумеет привлечь широкие массы общества. Он подчеркивает, что непартийному кандидату участвовать в выборах непросто, поэтому дает понять, что примет участие в выборах как кандидат от "крестьян".
"Без помощи политических партий сложно. Но в любом случае я надеюсь, что съезд (съезд "крестьян", на котором будут выбирать кандидата в президенты - ELTA) будет интересным, я думаю, что будет не один кандидат. И это не обязательно будут партийные люди, я тоже не член партии. Может, до того времени еще будут какие-то инициативы", - сказал 19 декабря в эфире телевидения Lietuvos rytas Сквернялис.
Он подчеркнул, что основная причина, заставляющая задуматься о президентских выборах - это вероятность того, что пост может достаться оппоненту "крестьян".
"Что будет дальше (после выборов - ELTA), не будет ли работа прекращена и сказано, что все -идем назад - ко времени олигархов, когда программы партий согласовывали с предпринимателями", - сказал премьер.
"Я сейчас на самом деле задумался, мы консультируемся с коллегами на тему, что будет, как будет работать правительство, если победит тот или иной кандидат, какие будут последствия. А они могут быть такими, о каких заявляют лидеры оппозиции - вернуть все, отменить налоговую реформу, все вернуть назад", - сказал премьер.
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