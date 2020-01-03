Сквернялис встретился с министрами транспорта и здравоохранения

Министры сообщили журналистам, что с главой правительства обсуждали работу на 2020 год. Сам Сквернялис не стал комментировать содержание встреч.
Встреча с А.Веригой была указана в повестке дня премьер-министра, а о встрече с Я.Наркевичем заранее не сообщалось.
Президент неоднократно призывал к отставке делегированного Избирательной акцией поляков Литвы-Союза христианских семей министра транспорта и коммуникаций, который подвергся критике в связи с увольнением правления АО Lietuvos pastas (Почта Литвы), за обстоятельства проживания в гостинице парламента, за поведение во время деловых поездок за границу и распределения средств на асфальтирование дорог.
Дополнительные деньги на дорожные работы были выделены избирательному округу, где избирался Я.Наркевич, а также для улицы, на которой живёт премьер-министр Саулюс Сквернялис.
В пятницу Я.Наркевич утверждал, что вопрос своего пребывания на посту не обсуждал с премьер-министром.
Премьер-министр и правящее большинство говорят, что вопрос Я.Наркевича будет решаться в середине января.
"Каким оно будет, будет видно", - сказал Наркевич, когда его спросили, какого решения он ожидал.
Министр здравоохранения сказал, что он обсудил с премьер-министром планируемое слияние медицинских учреждений и ситуацию с компенсируемыми лекарствами.
А.Верига также сказал, что обсудил с главой правительства объединение нескольких больниц в Вильнюсе и Клайпеде, но конкретные планы не детализировал, говоря, что "это - первоначальные идеи".
Министр указал, что это позволит улучшить планирование услуг, поскольку медучреждения теперь конкурируют без необходимости.
Верига также сказал, что обсуждал с премьером, как справиться с ситуацией, возникшей из-за введения порядка компенсации самого дешёвого первого лекарства.
Такой порядок был ввёден в прошлом году, но Высший административный суд Литвы приостановил его действие с конца февраля этого года, заявив, что такие правила не могут утверждаться приказом министра.
А.Верига сказал, что рассматривается возможность обращения в Конституционный суд за разъяснением, "какого уровня решения может принимать министр, как решить, где эти полномочия заканчиваются и где они начинаются".
А.Верига попытался закрепить в законе порядок назначения первого компенсируемого лекарства, но Сейм не одобрил его.
Этот порядок указывает, что когда пациенту впервые или после перерыва назначают компенсируемое лекарство, в аптеке ему должно быть продано самый дешёвый компенсируемый препарат.
Сквернялис встретился с министрами транспорта и здравоохранения
В пятницу премьер-министр Саулюс Сквернялис...
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