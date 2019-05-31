Сквернялис встречается с Науседой, чтобы обсудить политическую ситуацию

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в пятницу встречается с избранным президентом Гитанасом Науседой, чтобы обсудить политическую ситуацию и свои возможности возглавлять правительство и в дальнейшем.
Saulius Skvernelis, Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным BNS, встреча в пятницу после обеда состоится в Президентском дворце.

Встреча состоится спустя день после того, как Литовсктй союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость" (ПС) подписали меморандум о правящей коалиции.

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В нем предусмотрено, что С. Сквернялис остается работать премьером. Правящие также намерены пересмотреть состав правительства и сменить председателя сейма.

Ранее С. Сквернялис обещал подать в отставку, если на президентских выборах не пройдет во второй тур. После первого тура он занял третье место.

Г. Науседа вступит в должность 12 июля. По Конституции после избрания президента правительство должно сложить полномочия новому главе государства.

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