Он написал в фейсбуке, что уважает решение Карбаускиса.

"Это смелое и принципиальное решение. Очевидно, что то, что сейчас происходит в парламенте - сигнал новым правящим о том, что существует черта, переступать которую в демократическом государстве никому нельзя. Я сожалею, но вынужден констатировать, что с новой правящей коалицией появляются и новые традиции "парламентаризма". Разойдясь, ощутив вкус мести или по каким-то еще причинам было решено вытеснить представителей ЛСКЗ из всех возможных парламентских форматов", – сказал Сквернялис.

Он заметил, что надо искать альтернативы для представления интересов избирателей.

"Сегодня ясно, что мы должны искать альтернативы для представления интересов избирателей. Будем использовать все возможные средства для осуществления парламентского контроля. Такие средства есть, и не одно, не два. Мы их предусмотрели", – сказал Сквернялис.

Он заметил, что пока еще занимает пост премьер-министра, но, передав работу, он возьмет на себя лидерство в парламенте.

"Пока я еще вынужден выполнять функции ВРИО премьер-министра. Но я хочу как можно скорее передать дела новому премьеру и влиться в работу парламента. Я буду активным и возьму на себя лидерство. Я сплочу оппозицию и не допущу нарушения демократических принципов", – пообещал он.