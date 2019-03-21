"У нас наверное будут проблемы с Revolut. Ну, к сожалению, но, по моему мнению, это не было сделано и придерживаясь наших... Нет, формально все в рамках законов. Но в свете тех рисков, которые есть, должны быть приняты те или иные решения. Выдана лицензия, установлен "потолок" роста(...) в течение двух лет. Но потом нет никаких ограничений, и сейчас при том, какова структура, какие цели, акционеры, все остальное сегодня вызывает вопросы", – цитирует слова премьер-министра портал vz.lt.

BNS напоминает, что Литва первая в Европе в декабре 2018 года выдала Revolut лицензию специализированного банка, однако в последнее время этому стартапу приходится отвечать на вопросы политиков в связи с деятельностью компании, прозрачностью ее планов и связями с Россией.

Свои сомнения в связи с надежностью Revolut высказал глава парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас. В феврале он сказал, что, может быть, стоит еще раз пересмотреть планы этого стартапа с точки зрения аспекта нацбезопасности, однако глава специальной правительственной комиссии Альминас Мачюлис сказал, что комиссия не намерена это делать, поскольку не располагает никакой новой информацией в связи с угрозами со стороны Revolut.

Член правления Центробанка Литвы Марюс Юргилас неоднократно говорил, что лицензия Revolut была выдана в том числе с учетом не только финансовых рисков, но и с учетом вызовов в сфере нацбезопасности, политических и геополитических рисков.

Глава Revolut Николай Сторонский, отец которого работает в компании, принадлежащей группе компаний российского "Газпрома", отрицает опасения, связанные с тем, что компания может быть связана с Россией, и утверждает, что компания не представляет никакой угрозы для Литвы.

Revolut намерен начать работу в Литве в первой половине 2019 года. Стартап указал, что у него есть 4 млн. клиентов, а стоимость его операций составляет 4,6 млрд. долларов США в месяц.