По словам премьера, восстановление политических контактов с Москвой позволит лучше понять "позицию другой стороны".

"Мы должны вести себя как большинство стран ЕС, как Германия или Финляндия. В то же время мы твердо придерживаемся своих основных ценностей о согласованной позиции. Мы не ставим под сомнения санкции или позиции по агрессии России против Украины. Мы не меняем позиции по вопросу того, что Россия должна придерживаться международного права и своих обязательств, включая сферу прав человека", - говорил он изданию Bild.

"Тем не менее есть определенные общие интересы жителей интересы и интересы бизнеса. В то же время мы готовы открыто представить свой взгляд и озабоченность политикой России, которая влияет на нашу региональную и международную безопасность. Я не говорю о политических контактах высшего уровня, но о контактах на политическом уровне, таких как межправительственная комиссия, которую вы упоминали. Их возобновление помогло бы нам понять позицию другой стороны", - утверждал Сквернялис.

Интервью на английском языке было опубликовано в среду. Пресс-секкретарь премьера Томас Бержинскас сказал, что интервью Сквернялис дал интервью 11 января.

Сквернялис впервые упомянул об идее возобновления работы межправительственной комиссии 4 января. В тот же день президент Грибаускайте заявила, что восставливать работу двусторонней комиссии не целесообразно и, с точки зрения национальной безопасности безответственно. Глава МИД Линкявичюс заявил, что в данный момент нет для возобновления контактов на политическом уровне предпосылок нет

В последний раз комиссия собиралась в октябре 2011 года.