Глава правительства во время конференции на delfi.lt сказал, что о предвыборной кампании он на данный момент даже не думает, поскольку на это у него нет времени. Сквернялис сказал, что сейчас есть более важная работа. В числе таких работ он выделил приближающуюся осеннюю сессию, обсуждение вопросов, связанных с госбюджетом, и осуществление решений.

"Это главная работа, и меня пока президентская кампания не привлекает, коме того, она не влияет на меня, я в ней не участвую", - сказал Сквернялис.