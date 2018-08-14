Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что о своем решении, участвовать ли в президентских выборах 2019 г. он объявит в следующем году. По словам премьера, пока предвыборная гонка его не влечет и на принимаемые решения не влияет.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Karolina Pansevič

Глава правительства во время конференции на delfi.lt сказал, что о предвыборной кампании он на данный момент даже не думает, поскольку на это у него нет времени. Сквернялис сказал, что сейчас есть более важная работа. В числе таких работ он выделил приближающуюся осеннюю сессию, обсуждение вопросов, связанных с госбюджетом, и осуществление решений.

"Это главная работа, и меня пока президентская кампания не привлекает, коме того, она не влияет на меня, я в ней не участвую", - сказал Сквернялис.

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