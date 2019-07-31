Сквернялис в Еврокомиссии видит и мужчину, и женщину, а Карбаускис - только мужчину

"У Литвы есть кандидатки и кандидаты, и мы должны содействовать этим решениям (в плане равенства полов), но это не должно быть проблемой одной только Литвы", – сказал премьер-министр журналистам в среду.
"Возможности есть", – сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у Литвы возможности предложить кандидатом женщину.
Премьер сказал это после того, как лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил, что Литва не рассматривает возможность делегировать женщину.
Новый состав ЕК формируется после состоявшихся в мае выборов Европарламента.
Лидер "аграриев" говорит, что Литва не обсуждает кандидата-женщину в ЕК
Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил, что Литва не рассматривает возможности делегировать женщину в Еврокомиссию (ЕК) нового состава, невзирая на призывы будущей главы комиссии.
"Из тех кандидатов, которые обсуждались, там одни мужчины, поскольку сегодня у нас нет женщин в кабинете министров", – сказал BNS в среду Р. Карбаускис.
"Мы не рассматриваем такой вариант и в правительстве, насколько я знаю, вариант женщины не обсуждается", – сказал он.
СМИ сообщили, что глава будущей ЕК Урсула фон дер Ляйен обратилась с письмом к президенту Литвы Гитанасом Науседе и призвала Литву предложить кандидата-женщину.
Р. Карбаускис, являющийся лидером Литовского союза крестьян и "зеленых", предложившего в кандидаты министра экономики Виргиниюса Синкявичюса, утверждает, что Литва одна не может решить проблему равенства полов в комиссии.
"Литва не является той страной, которая обязана решать вопрос мужчин и женщин в Еврокомиссии. Мы обязаны выдвинуть надлежащего представителя, который бы хорошо представлял Литву", – сказал Р. Карбаускис.
Президент и премьер Саулюс Сквернялис в среду утром обсудили кандидатуры в ЕК от Литвы.
Лидер "аграриев" сказал, что в среду правітельство еще не должно принять решение о кандидатуре, которая будет вынесена на рассмотрение сейма.
По мнению парламентской оппозиции, выдвинутый "зелеными" В. Синкявичюс не обладает достаточным опытом и не получит значимого портфеля в ЕК.
Кандидатуру в ЕК выдвигает правительство, согласовав ее с президентом и Сеймом. Премьер С. Сквернялис не называл своего фаворита.
Еврокомиссия нового созыва формируется после состоявшихся в мае выборов в Европарламент, ее возглавит бывшая министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
В ЕК этого созыва еврокомиссаром от Литвы является Витянис Андрюкайтис, ответственный за здравоохранение и безопасность пищевых продуктов.
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