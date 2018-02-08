По мнению Сквернялиса, критика Лазутки - это только его мнение, а правительство намерено осуществить налоговую реформу.
"Это мнение экономиста, он работал в министерстве, работал. Я видел его усилия и результаты, я понимаю, что каждый хочет, чтобы его идеи осуществили, но существует целый сегмент. И что касается налоговой реформы, правительство в этом году ее точно осуществит", - сказал Žinių radijаs Сквернялис.
Премьер-министр заверил, что вехи реформы должны быть готовы к середине марта.
По его словам, хотят пересмотреть налогообложение трудящихся. Но, по словам Сквернялиса, в прошлом году сделать это не удалось, поскольку не хватило политической поддержки, когда начала разваливаться коалиция с социал-демократами.
"Ромас точно знает, он участвовал как служащий политического доверия, участвовал в политике и понимает, что для серьезной реформы нужно крепкое большинство, а мы в прошлом году в середине года потеряли часть партнеров, которые начали говорить о выходе из коалиции", - сказал Сквернялис.
По его словам, принятие бюджета показало, что у правительства есть достаточная поддержка в парламенте, поэтому в этом году надеются на осуществление реформы.
Профессор Вильнюсского университета Ромас Лазутка, который ушел с должности советника министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса сказал, что потерял надежду на то, что это правящее большинство выполнит свои предвыборные обещания и проведет существенные реформы в сфере публичных финансов.
Лазутка заметил, что если министр финансов Вилюс Шапока, заявляет, что налоговая реформа не нужна, то остальным министрам остается с этим только мириться, поскольку без средств они ничего не могут предпринимать.
Лазутка ушел из Соцмина в конце января.
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