После критики со стороны бывшего советника министра социальной защиты и труда Ромаса Лазутки о том, что это правительство Литвы не намерено заниматься налоговой реформой, премьер-министр Саулюс Сквернялис заверил, что реформу осуществят.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

По мнению Сквернялиса, критика Лазутки - это только его мнение, а правительство намерено осуществить налоговую реформу.

"Это мнение экономиста, он работал в министерстве, работал. Я видел его усилия и результаты, я понимаю, что каждый хочет, чтобы его идеи осуществили, но существует целый сегмент. И что касается налоговой реформы, правительство в этом году ее точно осуществит", - сказал Žinių radijаs Сквернялис.

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Премьер-министр заверил, что вехи реформы должны быть готовы к середине марта.

По его словам, хотят пересмотреть налогообложение трудящихся. Но, по словам Сквернялиса, в прошлом году сделать это не удалось, поскольку не хватило политической поддержки, когда начала разваливаться коалиция с социал-демократами.

"Ромас точно знает, он участвовал как служащий политического доверия, участвовал в политике и понимает, что для серьезной реформы нужно крепкое большинство, а мы в прошлом году в середине года потеряли часть партнеров, которые начали говорить о выходе из коалиции", - сказал Сквернялис.

По его словам, принятие бюджета показало, что у правительства есть достаточная поддержка в парламенте, поэтому в этом году надеются на осуществление реформы.

Профессор Вильнюсского университета Ромас Лазутка, который ушел с должности советника министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса сказал, что потерял надежду на то, что это правящее большинство выполнит свои предвыборные обещания и проведет существенные реформы в сфере публичных финансов.

Лазутка заметил, что если министр финансов Вилюс Шапока, заявляет, что налоговая реформа не нужна, то остальным министрам остается с этим только мириться, поскольку без средств они ничего не могут предпринимать.

Лазутка ушел из Соцмина в конце января.

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