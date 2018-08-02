"Я принял решение, но, как упоминал, многое будет зависеть от других разных обстоятельств", - сказал Žinių radijas премьер.
Он также сказал, что, по его мнению, президентская предвыборная кампания в Литве уже началась.
"Я вижу, что происходит, вижу, что делают - появляется все больше интриги", - сказал Сквернялис.
Он не согласился с мнением профессора Института международных отношений и политических наук ВУ Айне Рамонайте (оно было опубликовано на delfi.lt), что ему может помешать тот факт, что он в прошлом был полицейским. По словам профессора, литовцам не нравится это обстоятельство биографии премьер-министра.
"Меня такая позиция удивила. Видно, плюсом было бы, если бы я был деятелем с криминальным прошлым. Странно слышать такой аргумент", - сказал Сквернялис.
По его словам, только криминальный мир может считать минусом этот факт его биографии или те, кто находится под судом.
1 августа член Литовского союза крестьян и зеленых министр экономики Виргиниюс Синкявичюс сказал, что "крестьяне" поддерживают кандидатуру Сквернялиса на выборах 2019 года и не видят никакой альтернативы.
Премьер-министр пока не сказал, примет ли участие в этих выборах.
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