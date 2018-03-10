"Эта весенняя сессия будет непростой, мы должны к этому подготовиться. Ждут решения, которые коснутся нерешаемых в течение длительного времени проблем и большого количества людей", – сказал 10 марта Сквернялис.

"В первую очередь я хочу обратить внимание на реформу госслужбы. Я совершенно согласен с тем, что зарплаты госслужащих после кризиса не изменились, и это надо решать. Я также согласен с тем, кто отмечает, что реформе госслужбы не хватает ускорения, личной ответственности, прозрачности. О переменах говорили долго, их обещали людям", – сказал Сквернялис.

Он сказал, что на весенней сессии будут решать вопрос зарплат врачей и учителей.

"Весть ясна – зарплаты будут расти. С сентября учителям будут платить зарплату за ставку. Это значит, что им обеспечат нагрузку на полный рабочий день. Это будут дополнительные гарантии для тех, кто раньше не знал, сколько у них будет контактных часов, какая у них будет зарплата", – сказал премьер-министр.

Он также сообщил, что завершили обсуждение оплаты работы врачей.

"Врачам и резидентам обещали повысить зарплаты, мы будем прилагать все усилия для того, чтобы эти обещания выполнили", – сказал Сквернялис.

Но он не указал, на сколько увеличатся зарплаты.

Глава правительства упомянул, что "точно увеличатся "детские" деньги", но конкретную сумму также не указал.

Вице-спикер Рима Башкене сказала, что планируют эти выплаты увеличить до 50 евро.

С января этого года на всех детей платят по 30 евро в месяц.