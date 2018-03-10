Представляя повестку для весенней сессии парламента, премьер-министр Саулюс Сквернялис акцентировал важность реформы госслужбы и обещал, что увеличат зарплаты учителей, врачей, поднимут выплаты на детей.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

"Эта весенняя сессия будет непростой, мы должны к этому подготовиться. Ждут решения, которые коснутся нерешаемых в течение длительного времени проблем и большого количества людей", – сказал 10 марта Сквернялис.

"В первую очередь я хочу обратить внимание на реформу госслужбы. Я совершенно согласен с тем, что зарплаты госслужащих после кризиса не изменились, и это надо решать. Я также согласен с тем, кто отмечает, что реформе госслужбы не хватает ускорения, личной ответственности, прозрачности. О переменах говорили долго, их обещали людям", – сказал Сквернялис.

Статьи по теме:
"Детские" деньги получили еще не все, но уже говорят об их увеличении  (4)
Получено больше 200 000 заявок на получение "детских" денег

Он сказал, что на весенней сессии будут решать вопрос зарплат врачей и учителей.

"Весть ясна – зарплаты будут расти. С сентября учителям будут платить зарплату за ставку. Это значит, что им обеспечат нагрузку на полный рабочий день. Это будут дополнительные гарантии для тех, кто раньше не знал, сколько у них будет контактных часов, какая у них будет зарплата", – сказал премьер-министр.

Он также сообщил, что завершили обсуждение оплаты работы врачей.

"Врачам и резидентам обещали повысить зарплаты, мы будем прилагать все усилия для того, чтобы эти обещания выполнили", – сказал Сквернялис.

Но он не указал, на сколько увеличатся зарплаты.

Глава правительства упомянул, что "точно увеличатся "детские" деньги", но конкретную сумму также не указал.

Вице-спикер Рима Башкене сказала, что планируют эти выплаты увеличить до 50 евро.

С января этого года на всех детей платят по 30 евро в месяц.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Врач эмигрировал в Скандинавию: достойная зарплата и полугодовой отпуск (77)

Врач абдоминальной хирургии Вирмантас Даубарас в Литве...

Митинг врачей в Вильнюсе: лучшие люди покидают страну (96)

4 января в Вильнюсе состоялся митинг литовских врачей,...

Молодой учитель рассказал о своей зарплате и вере в будущее (52)

Молодой учитель Томас Вайткунас приехал в Шилале из...

На незаявленной встрече решали вопрос зарплат учителей (1)

Выясняется, как в результате запланированных реформ и...

Политика

Сквернялис: у части работников увеличатся зарплаты (3)

Представляя повестку для весенней сессии парламента,...

Премьеры Литвы и Польши договорились восстановить деятельность Комиссии по образованию (3)

В пятницу главы правительств Литвы и Польши...

Cтраны Балтии выступают против санкций ЕС в отношении Польши (20)

В пятницу в Вильнюсе премьеры Балтийских стран...

Мэр Вильнюса: напротив посольства России в Литве мог бы появиться мост Бориса Немцова (238)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обсудил с российскими...

Обвиненный в ненадлежащем сексуальном поведении политик обратится в прокуратуру Литвы (19)

Обвиненный в неподобающем сексуальном поведении член...

TOP новостей

Иммигранты из Беларуси и Украины сталкиваются в Литве с жестокой реальностью (41)

Приехавшие в Литву украинцы и белорусы сталкиваются...

Ландсбергис поздравляет с восстановлением независимости: Литва хороша даже из больницы (2)

Первый фактический глава независимой Литвы профессор...

Страховщики развеяли миф об именных номерах (1)

В Литве популярностью пользуются именные номера....

Сквернялис: у части работников увеличатся зарплаты (3)

Представляя повестку для весенней сессии парламента,...

Маяускас планы не меняет: в понедельник подаст заявление в прокуратуру (4)

Депутат парламента Литвы Миколас Маяускас пока еще в...