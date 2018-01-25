"Сейчас самое важное иметь четкий механизм - закон предусматривает, что правительство должно утвердить порядок. Чтобы это не использовалось как инструмент, используемый спецслужбами для участия в экономических процессах, не имеющих ничего общего с обеспечением интересов национальной безопасности", - сказал премьер в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.
По его словам, соседи Литвы на востоке демонстрируют примеры вмешательства спецслужб в деятельность компаний, однако в Литве этого не будет.
"Мы видим эти риски, когда в некоторых государствах, особенно к востоку от Литвы, спецслужбы активно участвуют в экономических процессах. Я даже не рассматриваю такой возможности, что что-то похожее может произойти и в Литве, но всегда возникают люди, которые пытаются интерпретировать или воспользоваться ситуацией", - сказал премьер.
На этой неделе литовский президент Даля Грибаускайте подписала принятый сеймом закон, который позволяет органам государственной власти проверять крупные сделки трех частных компаний Orlen Lietuva, Achema и Telia Lietuva, а также их запрещать, если констатирована угроза для национальной безопасности.
Согласно закону, проверке могут подвергаться те сделки, стоимость которых превышает 10% годовой выручки компании. Если правительство сочтет, что сделка не отвечает интересам национальной безопасности, ее нельзя будет заключить.
Закон об охране важных объектов для обеспечения национальной безопасности также будет применяться в отношении крупнейших государственных предприятий, начиная с Lietuvos gelezinkeliai (Литовских железных дорог) и заканчивая Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты).
При обсуждении закона больше всего дискуссий возникло относительно того, не чрезмерно ли вмешательство государства в частный бизнес.
Телекоммуникационная компания Telia Lietuva находится в управлении шведского предприятия, нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй - в управлении польского государственного концерна Orlen. Более половины акций Achemos grupe принадлежит Лиде Лубене.
Глава Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис в конце октября в интервью говорил, что литовская разведка хочет заранее получать информацию, чтобы преградить путь опасным инвестициям из России.
Оценку положениям этого закона также дадут эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) перед принятием решения о том, пригласить ли Литву вступить в эту организацию в нынешнем году.
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