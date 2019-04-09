"Когда правительство начало работать, в нем были 3 женщины. о разным причинам и инициативам их не осталось. Хочу напомнить историю с Милдой Вайнюте, тогдашним министром юстиции - кто продемонстрировал такую инициативу? Хочу напомнить и туже Юргиту Петраускене", - сказал в интервью LRT премьер-министр.

По его словам, ситуация в правительстве до президентских выборов в мае не должна меняться. "Сложилась такая ситуация, я думаю, ничего до президентских выборов не изменится, а после выборов, когда вернут полномочия, вероятно, могут быть перемены", - сказал он.

Глава правительства, на вопрос, как по его мнению, есть ли компетентные женщины, которые могли бы занять пустовавшие посты, сказал, что после того как президент отклонила кандидатуру Ирмы Гуджюнайте на пост министра охраны окружающей среды, таких желающих не осталось.

"Есть компетентные женщины, которые, по моему мнению, могут работать, но после истории с Ирмой Гуджюнайте многие кандидаты не хотели попасть в нелогичную историю, как это было с Ирмой", - сказал Сквернялис.

Сейчас в правительстве Сквернялиса все министры - мужчины. Такая ситуация сложилась после того как министра образования Петраускене сменил Альгирдас Монкявичюс, а министра культуры Лиану Руоките-Йонссон - Миндаугас Кветкаускас. В конце января премьер представил на пост главы Министерства охраны окружающей среды кандидатуру Гуджюнайте, но президент ее отклонила, отметив, что у кандидата нет необходимого опыта.

Министерство охраны окружающей среды было без руководителя с начала декабря 2018 года, когда по инициативе Сквернялиса был уволен Кястутис Навицкас. На прошлой неделе президент утвердила на этот пост кандидатуру "крестьянина" Кястутиса Мажейки.