"Я говорил и говорю, что все мы должны чувствовать ответственность и работать ради государства, на благо его людей, родины, и главы высших институтов власти делают это (...). Мы показываем, что можем работать конструктивно, несмотря на разницу во взглядах и не смотря на разные взгляды, в интересах государства принимаются такие решения, какие должны приниматься", - сказал в интервью на Žinių radijas Сквернялис.
По словам премьер-министра, самые большие конфликты между ним и президентом видят политологи.
"Я посмотрел на такое зловредное желание политологов вносить раздор и напряжение в отношения между мной и президентом, но для этого нет оснований", - сказал Сквернялис.
Президент одобрила кандидатуру Мажейки на пост министра охраны окружающей среды (до этого Мажейка возглавлял парламентский комитет по вопросам охраны окружающей среды).
Министерство охраны окружающей среды оставалось без руководителя с начала декабря 2018 года, когда премьер-министр Сквернялис инициировал отставку Кястутиса Навицкаса.Позже премьер предложил на этот пост кандидатуру социал-трудовика Ирмы Гуджюнайте, однако президент ее отклонила, отметив, что кандидату не хватает опыта и компетентности в данной сфере.
Сквернялис резко отреагировал на это решение президента, заявив, что Грибаускайте отклонила кандидатуру, по вопросу которой было достигнуто соглашение.
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