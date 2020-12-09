"Я ценю обращение назначенного премьер-министра, но, к сожалению, опять же - ни одного конкретного предложения, что нужно еще сделать, чтобы можно было строже контролировать и управлять ситуацией", - сказал Сквернялис в начале последнего заседания уходящего правительства в среду.

Он напомнил, что в среду уже вступили в силу принятые кабмином карантинные ужесточения, которые, по его словам, достаточны, а в случае необходимости правительство сможет собраться на внеочередное заседание.

Шимоните обратилась к Сквернялису с просьбой как можно скорее принять решения об ужесточении условий карантина.

"Каждый день промедления стоит жизней и здоровья людей. Решения, не принятые сегодня, будут означать потерянные жизни людей в течение всего предстоящего месяца", – отметила Шимоните в опубликованном в среду заявлении.

"Если вся литовская система здравоохранения "перегорит", не выдерживая числа госпитализируемых болеющих, и не будет обеспечивать нужной, своевременной и квалифицированной помощи, последствия будут особенно тяжкими – уже сейчас показатели избыточной смертности пугающие", – утверждает Шимоните.

Утверждение программы нового правительства в сейме планируется в пятницу, так же, как и присяга нового кабмина, после чего он получит полномочия.

Со среды в Литве вступили в силу более строгие карантинные правила: запрещено собираться более чем двум семьям, ученики старших классов переходят на полное дистанционное обучение, в торговых центрах вводятся более строгие требования к регулированию потоков покупателей и др.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3128 новых случаев заболевания коронавирусом. Это самое большое число новых суточных случаев с начала пандемии. От COVID-19 умер 31 человек.