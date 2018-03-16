

На вопрос, как он оценивает свою позицию в рейтинге потенциальных кандидатов в президенты, Сквернялис ответил DELFI: "Я оцениваю очень объективно, но работа в правительстве непростая".

А отвечая на вопрос, на самом ли деле пост премьер-министра - не самая лучшая позиция для достижения поста президента, Сквернялис ответил: "Я думаю, это самое плохое место для достижения поста президента".

Премьер заверил, что он уже принял решение в вопросе участия в президентских выборах.

"Но я воспользуюсь ситуацией, которая есть в нашем законе. Наконец, я являюсь членом фракции Литовского союза крестьян и зеленых в парламенте, там будет определенное обсуждение и кто кого выдвинет, каких кандидатов, но об этом еще очень рано говорить", – отметил он.

Сквернялис также сказал, что позиция премьер-министра позволяет ему реализовать запланированные работы, поэтому у него нет никакой возможности концентрироваться на других вызовах.

"Вы правильно упомянули, что это, вероятно, самая сложная позиция (премьера – DELFI), если говорить об этом (достижении поста президента – DELFI). Но я думаю, что хоть это и есть одна из самых сложных позиций, в то же время она самая интересная, она позволяет сделать это, нужно принять много решений. Думаю, что это именно такая работа, которая не дает мне концентрироваться ни на чем другом. šВызовы перед правительством стоят огромные. Их хочется осуществить и оправдать", – сказал он.

На уточнение, значит ли это, что он не будет участвовать в президентских выборах, Сквернялис ответил: "Я так ответил, а выводы делайте сами".

По данным опроса Spinter tyrimai, которые были опубликованы на DELFI 15 марта, Сквернялис на данный момент занимает в рейтинге потенциальных кандидатов в президенты третье место.

Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то 20,4% респондентов голосовали бы за Гитанаса Науседу, а 11,7% - за мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса, еще 9,3% намерены голосовать за Сквернялиса.