Он сказал, что выступает за разработку поощрительных мер - чтобы людей поощряли пользоваться более экологичными автомобилями, а загрязняющие окружающую среду было бы невыгодно привозить в Литву.
"Подчеркиваю, мы не говорим о тех автомобилях, которые сейчас есть у граждан, поскольку если сейчас ввести на них налог, то часть общества просто останется "за бортом", - сказал Сквернялис.
По его словам, в январе правительство планирует вернуться к разработке поощрительных мер для владельцев автомобилей - если человек сдаст автомобиль на свалку и получит соответствующую справку, то сможет получить помощь государства на покупку другой машины.
"Мы еще не посчитали, сколько сотен евро могли бы выплатить человеку, который сдал автомобиль на свалку, для покупки другого, не обязательно нового автомобиля", - сказал Сквернялис.
Говоря о налоге на недвижимость, он сказал, что правительство предлагало обложить налогами второе жилье, но парламент это предложение не одобрил.
"Введут ли в следующем году налог на недвижимость, будет зависеть от того, будет ли поддержка в парламенте",- заметил он.
По словам Сквернялиса, перед тем как обложить налогом второе жилье, будут искать меры, которые облегчат содержания жилья, чтобы люди могли поменять котлы, печи, оборудовать солнечные батареи. "Только после того как это осуществим, сможем говорить о налоге на недвижимость. Я за меры поощрения", - сказал он.
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