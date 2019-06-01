"Сегодня ничего нового на эту тему не могу сказать, 12 июля будут решения", – сказал журналистам премьер в пятницу.
Также Сквернялис заявил, что предусмотренное в меморандуме трех партий предложение отдать пост спикера Сейма социал-трудовикам является обоснованным.
"Сегодня есть такое предложение, я думаю, что оно является обоснованным", - сказал премьер-министр журналистам в пятницу.
До сих пор пост главы парламента принадлежал правящему Литовскому союзу крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев"), эта партия делегировала на пост спикера Виктора Пранцкетиса.
В четверг, после подписания меморандума, В. Пранцкетис заявил, что не намерен сам уходить в отставку, и решение заменить спикера назвал прихотью лидера ЛСКЗ Рамунаса Карбаускиса.
С. Сквернялис сказал, что со спикером у него "очень конструктивные, деловые и личные связи, мы успешно работаем вместе".
В ответ на вопрос будет ли он голосовать в Сейме за отставку В. Пранцкетиса, С. Сквернялис сказал, что вопрос преждевременный.
В. Пранцкетис также обвинил Р. Карбаускиса в авторитаризме и призвал его покинуть пост председателя партии.
Премьер назвал эти споры внутрипартийным делом и более детально их не комментировал.
Вчера Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость" (ПС) подписали меморандум о правящей коалиции. Эти политические силы ждут присоединения к коалиции и Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.
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