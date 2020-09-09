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Рассматривается возможность сократить время самоизоляции по возвращении из пораженных коронавирусом стран до 10 дней вместо нынешних 14 дней, информировал премьер Саулюс Сквернялис.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

По его словам, в комитете по COVID-19 в среду также обсуждалась возможность выделить в пораженных коронавирусом государствах безопасные зоны, по возвращении из которых самоизоляция вообще не будет требоваться.

"Сегодня на комитете по COVID-19 мы постановили сократить время самоизоляции для тех людей, которые приехали или вернулись из зарубежных стран, у которых не было контакта с зараженными коронавирусом, которые не ощущали симптомов и по прошествии как минимум 8 дней после приезда в Литву сделали тест на COVID-19, который оказался отрицательным. Такие лица смогут покинуть место самоизоляции спустя 10, а не 14 дней после приезда в Литву", - сообщил в фейсбуке С. Сквернялис.

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По словам премьера, окончательное решение правительство примет после тщательного эпидемиологического анализа. Он также сказал, что, как показывают данные Европейского центра превенции и контроля заразных заболеваний, инкубационный период при COVID-19 длится 5-6 дней, а риск заболеть ниже на второй неделе после контакта с больным.

"Мы обсудили и возможность выделить безопасные зоны в государствах, которые считаются пораженными вирусом, по сравнению со всей их территорией. Мы склоняемся к принятию такого решения, чтобы облегчить условия туризма для бизнеса, однако об этом еще нужно договориться с балтийскими партнерами. Окончательное решение должно быть известно в пятницу", - отметил С. Сквернялис.

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