Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис объявил во вторник, что если он победит на президентских выборах, то на пост главы кабинета министров предложит мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса, нынешнего министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса или министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса.
Saulius Skvernelis
© DELFI

С.Сквернялис подчеркнул, что односторонне предлагать нового премьер-министра он не мог бы, но эти кандидатуры представил бы на обсуждение правящему большинству.

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