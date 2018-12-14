"Я позицию пока не меняю, несмотря на то, что происходящие в стране процессы, нападки в мой адрес, в адрес правительства, показывают, что определенные силы бояться, что я стану кандидатом. Это заставляет задуматься", – сказал Сквернялис.
Премьер-министр до сих пор упорно утверждал, что сейчас для него главное - работа в правительстве.
Съезд Литовского союза крестьян и зеленых, на котором партия объявит своего кандидата в президенты, состоится 26 января 2019 года.
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