"Я позицию пока не меняю, несмотря на то, что происходящие в стране процессы, нападки в мой адрес, в адрес правительства, показывают, что определенные силы бояться, что я стану кандидатом. Это заставляет задуматься", – сказал Сквернялис.

Премьер-министр до сих пор упорно утверждал, что сейчас для него главное - работа в правительстве.

Съезд Литовского союза крестьян и зеленых, на котором партия объявит своего кандидата в президенты, состоится 26 января 2019 года.