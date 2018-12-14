Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пока прямо не говорит, будет ли участвовать в президентских выборах, однако он утверждает, что нападки против него и правительства вынуждают его задуматься о выборах.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

"Я позицию пока не меняю, несмотря на то, что происходящие в стране процессы, нападки в мой адрес, в адрес правительства, показывают, что определенные силы бояться, что я стану кандидатом. Это заставляет задуматься", – сказал Сквернялис.

Премьер-министр до сих пор упорно утверждал, что сейчас для него главное - работа в правительстве.

Съезд Литовского союза крестьян и зеленых, на котором партия объявит своего кандидата в президенты, состоится 26 января 2019 года.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Премьер-министр Литвы: выборы в следующем году могут не состояться (61)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , выступая на...

Паксас предупреждает: президентские выборы будут признаны недействительными (143)

"Моя решимость принять участие в президентских выборах...

Перемены в рейтинге кандидатов в президенты: один выпал из первой тройки (27)

После того как кандидаты в президенты стали объявлять о...

Политика

Сквернялис рассказал, что его заставляет задуматься об участии в президентских выборах (1)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пока прямо...

Кандидат "крестьян" в мэры Вильнюса - министр экономики (2)

Кандидатом в мэры Вильнюса от Литовского союза...

Поправки президента Литвы по штатной оплате труда учителей приняты в порядке особой срочности (18)

Парламент Литвы 13 декабря в порядке особой срочности...

Концерн просит руководство Литвы дать оценку действиям главы МИД (15)

Принадлежащая лидеру литовских "крестьян" Рамунасу...

Сквернялис: решение о налоге на загрязняющие окружающую среду автомобили - в следующем году (24)

В следующем году правительство Литвы вернется к...

TOP новостей

Сети Maxima назначен штраф в размере 17 000 евро за введение в заблуждение покупателей (4)

Государственная служба по защите прав потребителей...

Расширение ТЦ в Литве не прекращается: в планах десятки новых магазинов (23)

Миллионные инвестиции, десятки новых магазинов – такие...

Сквернялис рассказал, что его заставляет задуматься об участии в президентских выборах (1)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пока прямо...

Кандидат "крестьян" в мэры Вильнюса - министр экономики (2)

Кандидатом в мэры Вильнюса от Литовского союза...

Погода: в выходные ожидается метель (1)

В выходные дни в Литве пойдет снег, местами из-за...