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Премьер Саулюс Сквернялис продолжает просить президента созвать Госсовет по обороне (ГСО) по решению Литвы о приобретении вакцины от коронавируса совместно с другими странами.
Aurelijus Veryga, Saulius Skvernelis
Aurelijus Veryga, Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Он заявил, что еще раз пытался в пятницу изложить президенту свои аргументы.

"Мы будет ждать ответ. Я изложил аргументы президенту, он - свои аргументы. Я полагаю, что это вопрос особой государственной важности, особо важный (...). Пока мы остановились на обсуждениях, обдумываниях. Решение примет президент, это только от него зависит. Я думаю, что этот формат очень важен, актуален и необходим", - заявил журналистам в пятницу премьер.

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Он отметил, что не может рассказать подробно, почему это решение важно принимать на ГСО, однако уверил, что "это не связано с конкретной закупкой, как кто-то пытается представить, не связано с процедурой госзакупок". Премьер подчеркнул, что при принятии решения о совместной с ЕС закупкой нужно оценить и необходимость своевременного приобретения вакцины, и риски возможных убытков.

Мнение администрации президента, что решение по вакцине должен принимать министр здравоохранения, С. Сквернялис назвал чушью.

"Это просто чушь – это не компетенция министра, даже не компетенция правительства. Это затрагивает стратегические вопросы, когда мы менее важные вопросы обсуждаем в таком формате – какие-то железные дороги, рельсы и т.п. А этот вопрос связан не только с вопросом жизни и здоровья наших жителей на много лет вперед, но и с экономикой, хозяйством. Ведь это не просто кризис в сфере здравоохранения, он затрагивает все сегменты жизни общества: от экономики до здравоохранения", - отметил премьер.

Он полагает, что Литва "не должна быть среди стран, которые останутся без вакцины", но, по его словам, политическое решение может быть и другим.

А. Верига: руководители должны знать, что происходит

Министр здравоохранения отверг заявления, что, требуя созыва Госсовета, он пытается избежать ответственности.

"Я не пытаюсь избежать ответственности. Не только я, но и правительство уже приняли решения, которые были важны на данный момент – как по объемам закупок, так и по первой вакцине, которая была предложена и с которой ЕС заключила договор", - сообщил журналистам министр в пятницу.

Однако, добавил он, "появились новые вопросы", которые нужно решать, они связаны с моделью закупок, количеством вакцин и другими вопросами.

"Никто не пытается избежать ответственности, финансовые и другие вопросы будет решать само правительство. И я думаю, что высшие руководители страны обязаны знать эту ситуацию, обязаны знать контекст и понимать, что происходит, почему происходит, почему промаются те или иные решения", - добавил А. Верига.

Он заявил, что вопросы возникли позже, а часть информации по требованию ЕК является конфиденциальной.

На минувшей неделе правительство Литвы решило обратиться в ГСО с тем, чтобы он принял решения, связанные общей закупкой вакцин Литвой и другими странами ЕС, поскольку возникли сомнения по поводу рисков, а также в связи с репутацией создателей вакцины.

С. Сквернялис подчеркнул, что по информации спецслужбы фармкомпания AstraZeneca подозревается во взяточничестве, распространении неэффективных лекарств и т.п. Сама компания на минувшей неделе заявила о временной остановке клинического тестирования своей вакцины от COVID-19, поскольку у одного добровольца проявились неясные побочные эффекты.

Однако советник президента Д. Кулешюс заявил, что предложения рассмотреть вопрос на Госсовете – это попытка министра здравоохранения избежать ответственности.

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