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Балтийские страны дискутируют о торговле электроэнергией с Беларусью после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС), и премьер Литвы Саулюс Сквернялис подчеркивает, что Литва по-прежнему добивается единой позиции Балтийских стран - отказа от покупки этой электроэнергии.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

Он сказал это в среду в беседе с премьерами Латвии и Эстонии, а также с ответственной за транспортную политику членом Еврокомиссии (ЕК) Адиной Валеан.

"Литва по-прежнему принципиально добивается единой позиции Балтийских стран в вопросе об ограничении торговли электроэнергией с небезопасных электростанций третьих стран", - приведены в сообщении слова С. Сквернялиса. В сообщении отмечается, что такую позицию Литвы поддерживает и Польша.

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Правительство на прошлой неделе обсудило предложение о соглашении стран Балтии по торговле электроэнергией с третьими странами, однако никакие решения не были приняты.

Во время удаленной встречи также обсуждались важные для региона Балтии транспортные и энергетические проекты.

При обсуждении проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica С. Сквернялис сказал, что главная цель - своевременная реализация проекта Rail Baltica.

"Литва выполняет работы и сделает это к 2026 году", - сказал премьер.

В обнародованном ЕК Плане восстановления экономики Европы проект Rail Baltica выделяется как проект особой важности в плане оживления экономики во всем регионе.

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