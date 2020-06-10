Он сказал это в среду в беседе с премьерами Латвии и Эстонии, а также с ответственной за транспортную политику членом Еврокомиссии (ЕК) Адиной Валеан.
"Литва по-прежнему принципиально добивается единой позиции Балтийских стран в вопросе об ограничении торговли электроэнергией с небезопасных электростанций третьих стран", - приведены в сообщении слова С. Сквернялиса. В сообщении отмечается, что такую позицию Литвы поддерживает и Польша.
Правительство на прошлой неделе обсудило предложение о соглашении стран Балтии по торговле электроэнергией с третьими странами, однако никакие решения не были приняты.
Во время удаленной встречи также обсуждались важные для региона Балтии транспортные и энергетические проекты.
При обсуждении проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica С. Сквернялис сказал, что главная цель - своевременная реализация проекта Rail Baltica.
"Литва выполняет работы и сделает это к 2026 году", - сказал премьер.
В обнародованном ЕК Плане восстановления экономики Европы проект Rail Baltica выделяется как проект особой важности в плане оживления экономики во всем регионе.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Полиция Литвы бьет в набат: некоторые люди находятся на грани срыва (4)
Полиция Литвы озабочена психологическим состоянием...
Ученые: в странах Балтии пандемию удалось обуздать, беспокоят соседние страны (25)
В Балтийских странах пандемия COVID-19 уже некоторое...
Правительство Литвы обсудит новый план: изменится порядок тестирования, работы учреждений (2)
Правительство Литвы обсудит новый план управления...
Правительство Литвы примет решение, отменить карантин или оставить в силе (17)
Правительство Литвы в среду примет решение, отменить...
На объездной дороге в Вильнюсе водители могут попасть в неприятную ситуацию (6)
Даже опытному водителю в чужом городе непросто...