В соответствии с отчетом правительства, в Литве с риском нищеты и социального разобщения в 2016 г. столкнулись 30,1%, или 871 000 жителей, это на 14 000 больше, чем в 2015 г. и на 6,6% больше, чем в среднем в ЕС.

Поскольку показатель жителей, сталкивающихся с нищетой, связан с оценкой трех компонентов: денежной нищеты, материального недостатка и низкой интенсивностью труда, повышение этого показателя, по данным правительства, обусловлено малой интенсивностью роста труда в домашних хозяйствах (с 9,2% в 2015 г. до 10,2% в 2016 г.).

Указано, что в 2017 г. власти, представители бизнеса и профсоюзов подписали соглашение о реформах, необходимых для прогресса страны. В документе договорились о повышении зарплат (с учетом экономического роста), снижении налогов на труд и побуждение к заключению коллективных соглашений.

В отчете правительства сказано, что для снижения риска нищеты, оно проделало необходимую работу, которая помогла увеличить в 2018 г. поддерживаемые правительством доходы с 102 до 122 евро (на 20 евро, или 19,6%).

"Это особенно актуально для лиц, сталкивающихся с риском нищеты, получающих социальную помощь по закону о денежной помощи для малоимущих граждан", - сказано в отчете.

В отчете сказано, что для создания семьи, обеспечения гармонии и роста рождаемости необходима экономическая стабильность семей.

Указано, что правительство приняло решение о выплате "детских" денег на всех детей (в размере 30 евро в месяц) и отменило дополнительный необлагаемый налогами размер для родителей.

Кроме того, указано, что утвердили две новых выплаты – для учащихся и студентов, которые воспитывают детей и для родителей, у которых рождается сразу больше одного ребенка.

Дополнительно выплаты получают многодетные семьи и поддерживают малоимущие семьи. Согласно прогнозам, выплаты дополнительно получат больше 410 000 детей, что снизит риск нищеты в группе с рождения до 18 лет на 2,7% (с 25,6 до 22,9%).

В 2018 г. правительство намерено создать предпосылки для осуществления налоговой, инновационной, пенсионной реформы, реформ в сфере образования и здравоохранения и средств для снижения "теневой" экономики.

В 2018 г. намереваются создать условия для расширения финансовой помощи и услуг для молодых семей и семей, воспитывающих детей. Правительство обещает улучшить финансовое положение семей, которые усыновили детей, снизить риск нищеты детей, создать систему финансирования покупки жилья для молодых семей (не в крупных городах).

"Лица получат возможность получить комплексные услуги, которые позволят семье преодолевать кризисы и сочетать обязательства перед семьей и работодателями", - сказано в отчете правительства.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис считает, что правительство добилось своих целей. Он отметил, что в числе приоритетов находится налоговая система.

"Я думаю, что самое главное - заложить основу снижению нищеты, социального разобщения, это существенные моменты", – сказал премьер-министр.

В числе дел, которыми он гордится, он назвал увеличение финансирования обороны до 2%.

"То же самое можно сказать о начатой реформе образования, снижения "тени", поданном законе о госслужбе", – сказал премьер-министр.