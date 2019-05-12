В воскресенье вечером премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис признал, что не прошел во второй тур президентских выборов.
Ingrida Šimonytė ir Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

"Сегодня, скорее всего не очень", – так он ответил на вопрос телеканала TV3 о том, надеется ли он опередить оказавшуюся на втором месте Ингриду Шимоните.

Кандидат в президенты Литвы от консерваторов Ингрида Шимоните заявила, что прошла во второй тур выборов.

Статьи по теме:
Карбаускис подтвердил: если Сквернялис не выйдет во второй тур, он уйдет
Главизбирком объявляет результаты выборов в Литве  (19)

"Теория, которую несколько месяцев назад кто-то выдвинул как план-хулиган, что во втором туре могу быть два кандидата правых, и тогда многие смеялись, а похоже, смеяться не стоило – это может быть вероятный сценарий второго тура", – сказала журналистам Шимоните.

"Большое спасибо всем, голосовавшим "за", и, похоже, что ждут еще две недели серьезной работы", – добавила она.

Предварительные данные по подсчету голосов с 1366 участков свидетельствуют о том, что она оказалась на втором месте с 24,56% голосов.

Статьи по теме:

Науседа уже наметил возможного кандидата на пост премьер-министра Литвы (7)

Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа...

Сквернялис: если не одержу победу, то уйду в отставку (19)

В последние минуты голосования Саулюс Сквернялис со...

Супруга Сквернялиса рассказала, почему не разрешила продавать дом Мазуронису (6)

Кандидат в президенты Литвы Саулюс Сквернялис...

Литва выбирает нового президента. Россия - агрессор для всех кандидатов (97)

Никто из основных кандидатов на пост президента Литвы...

Политика

Науседа не исключает сотрудничество Литвы с Беларусью на высшем уровне

Лидирующий в первом туре президентских выборов в...

Сквернялис признает, что не прошел во второй тур президентских выборов (3)

В воскресенье вечером премьер-министр Литвы Саулюс...

Науседа: избиратели услышали послание о государстве благосостояния и политическом мире  не исключает сотрудничества с Беларусью (1)

Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа заявил,...

Карбаускис: если референдум по двойному гражданству не состоится, его проведут еще раз (2)

Если референдум по расширению института двойного...

Карбаускис подтвердил: если Сквернялис не выйдет во второй тур, он уйдет

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис еще раз...

TOP новостей

Главизбирком объявляет результаты выборов в Литве Шимоните обошла Сквернялиса (19)

На сайте Главной избирательной комиссии появились...

Сквернялис признает, что не прошел во второй тур президентских выборов (3)

В воскресенье вечером премьер-министр Литвы Саулюс...

В Литве состоялись выборы президента и два референдума явка избирателей составила 56% (483)

В Литве в воскресенье, 12 мая, состоялись президентские...

Сквернялис: если не одержу победу, то уйду в отставку (19)

В последние минуты голосования Саулюс Сквернялис со...

Карбаускис: если референдум по двойному гражданству не состоится, его проведут еще раз (2)

Если референдум по расширению института двойного...