"Сегодня, скорее всего не очень", – так он ответил на вопрос телеканала TV3 о том, надеется ли он опередить оказавшуюся на втором месте Ингриду Шимоните.
Кандидат в президенты Литвы от консерваторов Ингрида Шимоните заявила, что прошла во второй тур выборов.
"Теория, которую несколько месяцев назад кто-то выдвинул как план-хулиган, что во втором туре могу быть два кандидата правых, и тогда многие смеялись, а похоже, смеяться не стоило – это может быть вероятный сценарий второго тура", – сказала журналистам Шимоните.
"Большое спасибо всем, голосовавшим "за", и, похоже, что ждут еще две недели серьезной работы", – добавила она.
Предварительные данные по подсчету голосов с 1366 участков свидетельствуют о том, что она оказалась на втором месте с 24,56% голосов.
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