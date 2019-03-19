Сквернялис предлагает на пост министра охраны окружающей среды Мажейку

Член Литовского союза крестьян и зеленых Кястутис Мажейка 19 марта сообщил, что не воспользуется возможностью работать в горсовете Мариямполе и отказывается от мандата, он останется работать в парламенте. Мажейка сказал, что не хочет наносить ущерб и без того хрупкому правящему большинству и что надо экономить государственные средства.

Информацию о том, что Мажейка - кандидат на пост министра охраны окружающей среды, порталу DELFI подтвердил пресс-секретарь премьер-министра Томас Бержинскас.

Мажейка во втором туре выборов мэра Мариямполе уступил социал-демократу Повиласу Исоде. prieš „valstiečių“ kandidatą: 42,81 proc. rinkėjų balsų prieš 21,02%.

DELFI напоминает, что министра охраны окружающей среды в Литве нет с начала декабря 2018 года, когда премьер-министр Саулюс Сквернялис решил отправить в отставку трех министров. Позже на этот пост была предложена кандидатура Ирмы Гуджюнайте, но президент Даля Грибаускайте ее не утвердила.

ВРИО министра охраны окружающей среды работает министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

После того как президент отклонила кандидатуру Гуджюнайте, премьер-министр заявил, что не видит возможности договориться с президентом,а соцдемы предложили поправки к законам, чтобы нового кандидата премьер предлагал в течение 15 дней после отставки министра.

Сквернялис считает, что эти поправки вероятно будут противоречить Конституции Литвы.

Позже Сквернялис упомянул, что представит кандидата на этот пост после муниципальных выборов.