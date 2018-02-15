Вместе с тем премьер отмечает, что не стоит спешить с подписанием соглашения по обороне, пока не принято решение по вопросу о всеобщем армейском призыве, потому что от выбранной модели армии будут зависеть и финансовые обязательства.

В среду премьер обсудил с оппозиционной фракцией партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ) предлагающееся для подписания партиям соглашение о программе внешней, оборонной политики и политики безопасности. В проект предлагается вписать, что после того, как в этом году на финансирование обороны выделено 2% ВВП, политики будут добиваться "ежегодного обеспечения равномерного повышения финансирования". Консерваторы предлагают выделять до 2020 года на оборону 2,5% ВВП.

По словам премьера, говорить о конкретных цифрах было бы рационально после принятия решения о модели литовской армии - будет ли введен всеобщий армейский призыв или же сохранится нынешняя смешанная модель вооруженных сил при условии ее модернизации.

Председатель СО - ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис после встречи сказал журналистам, что для него приемлема позиция премьера.

"Мы согласны с премьером, видим так же, он назначает политического человека возглавить эту группу, сплотить партии. Премьер перенимает в свои руки, это ответственная точка зрения, и мы серьезно отнесемся к этому соглашению партий", - сказал Г. Ландсбергис.

В бюджете этого года на оборонную сферу выделено 2,06% ВВП, то есть на 149,2 млн. евро больше, чем в прошлом году, в общей сложности 873 млн. евро. Премьер С. Сквернялис раньше обещал, что после того, как в этом году оборонный бюджет Литвы вышел на 2% ВВП, финансирование армии в дальнейшем будет равномерно увеличиваться.

Частичный призыв в ВС Литвы возвращен в 2015 году, в ответ на действия России на Украине. В этом году призвано 3,8 тыс. военнообязанных, на триста юношей больше, чем в прошлом году.

Министерство обороны в этом году представило анализ на предмет всеобщего призыва: для введения всеобщего призыва юношей в литовскую армию требуется около 400 млн. евро, а чтобы призывать и девушек - то примерно 1,5 млрд. евро. Эти средства нужны для строительства новых зданий в батальонах, обеспечения призывников и подготовки дополнительных инструкторов для их обучения.

Министерство обороны подсчитало, что всеобщая военная обязанность юношей охватывала бы около 6300 молодых людей ежегодно, а при призыве юношей и девушек эта цифра выросла бы до 12300 человек.