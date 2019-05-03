"Я рад, что Валентинас Мазуронис провёл счастливую ночь. Однако моя жена не согласилась продавать дом", - сказал Сквернялис.
Его комментарий передал BNS начальник избирательного штаба Сквернялиса Скирмантас Малинаускас.
Сквернялис во время президентских дебатов в четверг "пообещал" Мазуронису продать свой дом за объявленную в декларации стоимость.
"Уважаемый премьер, я завтра же покупаю ваш дом за объявленную вами стоимость. Продайте", - сказал в ответ Мазуронис.
"Договорились! Покупайте!", - сказал Сквернялис, который позже добавил, что ему всё равно придётся спросить разрешения у своей жены, а реплики Мазурониса назвал "демагогией".
Сквернялис в декларации указал, что его дом с участком стоит 130 000 евро.
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