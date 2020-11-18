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Премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что нельзя допускать попыток расколоть единство Литвы и Польши.
Сквернялис после встречи с Дудой: нельзя допустить раскола нашего единства
© LRVK / Darius Janutis

Это он сказал после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Литва и Польша сильнее, когда они вместе, поэтому мы не должны допускать попыток расколоть наше единство. Мы должны продолжать реализацию стратегических инфраструктурных проектов, и на основе трансатлантических ценностей укреплять общую безопасность в регионе", - цитируются слова С. Сквернялиса в пресс-релизе.

Премьер Литвы и президент Польши обсудили достижения двустороннего сотрудничества в различных областях.

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С. Сквернялис сказал, в последние годы двусторонние отношения стали лучшими за период в несколько десятилетий.

По мнению главы правительства, при решении национальных вопросов важно руководствоваться принципами уважения и доверия. Кроме того, на встрече была выражено одобрение тому, что во время правления правительства С. Сквернялиса удалось улучшить условиях образования, начать телетрансляции на родном языке, открыть Культурный центр в Сувалках.

Ранее во вторник С. Сквернялис заявил, что новые власти могут испортить отношения с Польшей, если начнут критиковать ситуацию о нарушениях принципа верховенства права.

Консерваторы заявляют, что, хотя Польша остается стратегическим партнером Литвы, новая власть не намеревается закрывать глаза на существующие в соседней стране проблемы с правами человека.

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