Сквернялис: показатели безработицы не являются драматичными

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Поскольку в связи с объявленным по причине коронавируса карантином часть предприятий объявила об увольнении работников, премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что цифры не являются драматичными.
"Цифры не являются драматичными, поскольку количество принимаемых людей также растет. Одни виды бизнеса теряют, другие трудоустраивают, разница небольшая", – сказал премьер журналистам во вторник в сейме.
Он также подчеркнул, что бизнес уже может пользоваться мерами государственной помощи.
По данным Службы занятости, безработица за минувшую неделю выросла на 0,5 проц. пункта, и по данным на 6 апреля составляла 10,3%.
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