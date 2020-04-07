Сквернялис: показатели безработицы не являются драматичными

"Цифры не являются драматичными, поскольку количество принимаемых людей также растет. Одни виды бизнеса теряют, другие трудоустраивают, разница небольшая", – сказал премьер журналистам во вторник в сейме.

Он также подчеркнул, что бизнес уже может пользоваться мерами государственной помощи.

По данным Службы занятости, безработица за минувшую неделю выросла на 0,5 проц. пункта, и по данным на 6 апреля составляла 10,3%.