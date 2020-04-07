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Поскольку в связи с объявленным по причине коронавируса карантином часть предприятий объявила об увольнении работников, премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что цифры не являются драматичными.
Сквернялис: показатели безработицы не являются драматичными
© DELFI / Domantas Pipas

"Цифры не являются драматичными, поскольку количество принимаемых людей также растет. Одни виды бизнеса теряют, другие трудоустраивают, разница небольшая", – сказал премьер журналистам во вторник в сейме.

Он также подчеркнул, что бизнес уже может пользоваться мерами государственной помощи.

По данным Службы занятости, безработица за минувшую неделю выросла на 0,5 проц. пункта, и по данным на 6 апреля составляла 10,3%.

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