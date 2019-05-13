Сквернялис подтвердил: правительство завершит свою работу 12 июля

"Полагаю, что должен бы, и, пожалуй, это произойдет", – сказал С. Сквярнялис на пресс-конференции в понедельник.
Он также подтвердил планы ухода с поста премьер-министра с 12 июля.
"Правительство завершит свою работу 12 июля", – сказал он.
Выдвинутый "аграриями" С. Сквернялис получил в первом туре президентских выборов 19,72% голосов, и не прошел во второй тур.
В первом туре выборов с отрывом в 2647 голосов лидирует кандидат консерваторов Ингрида Шимоните, набравшая 31,13% голосов и опередившая ближайшего конкурента Гитанаса Науседу. За независимого кандидата Г. Науседу голосовали 30,95% избирателей.
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