Сквернялис поддерживает стремление провести в Литве предолимпийский турнир по баскетболу

Как сообщило в среду правительство, премьер-министр обратился в Международную федерацию баскетбола (FIBA) и выразил поддержку проведению в Каунасе отборочного турнира Олимпийских игр в Токио.
"От имени Правительства Литовской Республики я выражаю твердую поддержку Правительства в адрес намерений Литовской федерации баскетбола провести квалификационный олимпийский турнир FIBA в июне 2020 года в Литве", – говорится в письме С. Сквернялиса.
В нем также утверждается, что правительство вместе с мэрией Каунаса и Литовской федерацией баскетбола уделят должное внимание и поддержку этому отборочному турниру.
"Правительство надеется на благоприятную оценку выдвигаемой Литвой кандидатуры", – отмечает премьер в письме.
Сборная Литвы по баскетболу не получила путевку на Олимпийские игры в Токио на Чемпионате мира по баскетболу, проходившем в этой году в Китае.
Она сможет ее получить во время дополнительного отбора в июне следующего года.
Хозяйка олимпийского отборочного турнира прояснится в конце ноября.
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