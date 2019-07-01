"Премьер-министр купил себе элементы солнечной батареи, которые монтируются на крыше, воспользовавшись предназначенным для населения механизмом ЕС "Для оборудования установок по выработке электроэнергии из обновляющихся источников". Вся информация, предоставить которую обязывают законы, отражена в декларации", – указал в переданном портале комментарии советник премьера Скирмантас Малинаускас.
Премьер-министр декларировал, что в начале июня составил письменный договор с компанией Staltika на оборудование солнечной фотоэлектрической батареи. Эти работы обойдутся С. Сквернялису в 8 185 евро.
Телеканал Lietuvos rytas сообщил, что из-за работ на кровле дома С. Сквернялис с семьей временно переехал в резиденцию главы правительства в Турнишкес.
Сквернялис по программе ЕС оборудует на крыше своего дома солнечную батарею
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис воспользовался...
Награждённый в Польше Пранцкетис обещает продолжить дружбу с соседями
Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис в понедельник...
Встреча лидеров ЕС о распределении важнейших постов продолжится во вторник (2)
Переговоры лидеров стран-членов Евросоюза (ЕС) о...
Парламентарии Литвы и Польши обдумывают, как реагировать на возвращение России в ПАСЕ (31)
В минувшую субботу литовские и польские парламентарии...
Литовские политики в Польше отметили 450-летие Люблинской унии (1)
Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис и восемь...
TOP новостей
Литовец вернулся в Литву из Швеции: уже на третий день получил несколько предложений (126)
По данным Департамента статистики Литвы , в 2018 году из...
Перед открытием Островецкой АЭС Вильнюс готовится к потенциальным угрозам (24)
С приближением открытия в Беларуси Островецкой АЭС,...
Смена курса или двойная игра: почему депутат от ИАПЛ-СХС выступила против России в ПАСЕ (60)
Возвращение российской делегации в Парламентскую...
Парламентарии Литвы и Польши обдумывают, как реагировать на возвращение России в ПАСЕ (31)
В минувшую субботу литовские и польские парламентарии...