Глава правительства говорит, что усматривает желание некоторых учреждений запросить, пользуясь визитом Папы, финансирование и других нужд.

"Весь визит папы финансируется из государственного бюджета и однозначно каждый запрошенный евро, как требуется, должен быть обоснован, потому что мы также видим желание институтов - я говорю о государственных учреждениях - воспользоваться возможностью, как всегда, решить и другие свои проблемы за счёт дополнительного финансирования. Но, безусловно, это не тот визит, во время которого следует пытаться решать некоторые внутренние проблемы", - сказал С.Сквернялис в пятницу журналистам при посещении Акмяне.

По его словам, все учреждения, в том числе и Церковь, должны будут отчитаться, на что и как они собираются тратить бюджетные деньги.

По данным BNS, учреждения Литвы и Католическая церковь в настоящее время координируют потребность в денежных средствах к предстоящему визиту Папы Франциска.

Церковь намерена использовать государственные средства для установки сцен на Вильнюсской Кафедральной площади, на площади Лукишкес и в Каунасском парке Сантакос, на небольшом возвышении возле Ворот Зари (Ausros Vartai), а также на оборудование для этих мест звуковой и осветительной аппаратуры, на экраны, электрификацию и другие технические решения.

Деньги также предназначены на инфраструктуру для участников встреч - разметку секторов, информационные палатки, павильоны для волонтёров, на указатели и стенды-карты, контейнеры.

Почти все готовящиеся к визиту государственные учреждения представили предварительные сметы планируемых расходов, между тем как Церковь обещает обнародовать смету по окончании визита Папы.

На прошлой неделе в правительстве состоялось заседание рабочей группы, которая должна оценить обоснованность планируемых затрат. В начале июля Кабинет министров принял решение о возмещении до 1,75 млн евро, которые должны быть выделены на подготовку двухдневного визита Папы в сентябре.

Больше всего средств будет выделено Литовской Католической церкви через Министерство иностранных дел - более 1,2 млн евро. Департаменту охраны руководства (ДОР) через Министерство внутренних дел будет выделено до 248 тыс. евро. Столичному муниципалитету планируется выделить до 109 тыс. евро, муниципалитету Каунаса - до 163 тыс. евро. Немного более 28 тыс. евро должно получить Министерство здравоохранения.

Входящая в правительственную рабочую группу Диана Вилите, руководитель Службы государственных закупок, заявляет, что Церковь не будет организовывать государственных закупок как на компенсируемые государством, так и на свои собственные средства.

Входящая в правительственную рабочую группу Диана Вилите, руководитель Службы государственных закупок, заявляет, что Церковь не будет организовывать государственных закупок как на компенсируемые государством, так и на свои собственные средства.

Руководство полиции говорит, что просило дополнительное финансирование, но не получило. Тем не менее ожидается, что безопасность в дни визита будет обеспечена, хотя из-за перераспределения сил может сократиться количество работающих в другие дни.

Эдвардас Шилерис, заместитель главного комиссара полиции Литвы в студии портала 15min.lt заявил на этой неделе, что полиции для организации работы во время визита, по самым скромным подсчётам, потребуется дополнительно 600 тыс. евро.

Он также сказал, что полиция проведёт специальные учения перед самым приездом папы.

Папа Франциск посетит Литву с 22 по 23 сентября. Позже он поедет в Латвию и Эстонию.