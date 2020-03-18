По его словам, в правительстве достигнуто соглашение о том, что водителям нужно будет изолироваться только между рейсами, если это занимает неделю или меньше.

"Решение такое: после возвращения из-за рубежа они должны быть в самоизоляции, однако если не будет никаких признаков, связанных с этой болезнью, они смогут отправиться в рейс и выполнять свои функции", – сказал премьер на пресс-конференции в правительстве.

По словам министра внутренних дел Риты Тамашунене, сейчас разрешения на въезд в Литву есть у 37,5 тыс. перевозчиков.

"Цифра для литовского рынка достаточная. Департамент миграции гибко отнёсся к этой проблеме, рабочие визы будут продлеваться дистанционно", – подтвердил он на заседании правительства.

Правительство в среду также дополнило постановление о карантине, четко регламентируя, что пересекать границу разрешается всем работающим на литовских предприятиях членам экипажей и команд, осуществляющим коммерческие перевозки "всеми видами транспортных средств" – в целях обеспечения слаженного движения товаров.

Постановление дополнено и двумя пунктами о том, где можно пересекать границу Литвы и Польши: на КПП Моцкава-Тракишки и Лаздияй - Огродники. Первый нужен для железнодорожного транспорта, второй открыт для того, чтобы уменьшить очереди грузовиков на границе. Пункты открыты после переговоров правительства Литвы с Польшей.