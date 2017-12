"Публично высказать то, что идет вразрез с позицией Литвы, что наконец-то удалось доказать в ЕС, в столицах европейских государств, что это (Островецкая АЭС - BNS) - вопрос нашей безопасности и выживания, и сейчас заявлять, что все это неважно, это сродни рупору Кремля", - сказал 21 сентября на просьбу оценить высказывания Палуцкаса премьер-министр. Лидер соцдемов 20 сентября на своей странице в фейсбуке объявил, что безопасность Островецкой АЭС не изменится от того, будет Литва покупать у нее электричество или нет: "Есть много политических причин, в силу которых можно не покупать электроэнергию у Островецкой АЭС, но ни одна из них не связана с безопасностью строительства или деятельности АЭС". Статьи по теме: Лидер соцдемов Литвы выступил проти идею на оборону больше 2% ВВП Минск раскритиковал реакцию Вильнюса: не надо из ученых делать штирлицев и бондов На вопрос, что в вопросе Островецкой АЭС предлагают социал-демократы, Палуцкас признал, что у них пока нет позиции по этому вопросу. "Хороший вопрос. Посоветуемся, сформулируем позицию, поскольку у партии ее по этому вопросу никогда не было", - написал в фейсбуке Палуцкас. "Не хочется верить, что в будущем услышим от председателя, что и, быть может, Украина напала на Россию, аннексии Крыма не было, просто Россия восстановила историческую справедливость, и референдум был демократическим", - сказал Сквернялис. Он на этой неделе был удивлен и позицией другого социал-демократа Витяниса Андрюкайтиса в вопросе Островецкой АЭС. Сквернялис заявил, что еврокомиссар не защищает интересы Литвы. В сентябре в интервью изданию "Экспресс-неделя" Андрюкайтис сказал, что белорусы больше других озабочены безопасностью АЭС, поскольку испытали на себе последствия чернобыльской катастрофы. Андрюкайтис - еврокомиссар, отвечающий за вопросы здравоохранения и безопасности пищевых продуктов, сказал, что литовские служащие путают экономику с политикой в решении вопроса эмбарго на электроэнергию Островецкой АЭС. На минувшей неделе правительство Литвы утвердило план блокады импорта электроэнергии Островецкой АЭС, чтобы таки образом усложнить ее строительство. Литва намерена ограничить пропускную способность электроэнергии с Беларусью и обложить ее налогами. Также планируют запретить Круонисской ГЭС оказывать услуги Беларуси. 65% жителей Литвы считают, что Островецкая АЭС представляет угрозу для безопасности Литвы, таковы данные опроса общественного мнения, проведенного по заказу BNS.











