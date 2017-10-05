В День учителя на фейсбуке он поделился записью, посвященной педагогам.
"Я не буду заниматься "попсой" и не буду обманывать, не буду обещать то, что мы сегодня не можем осуществить – никогда так не делаю. К сожалению, у меня нет машины, чтобы печатать евро, поэтому не могу предложить сотни миллионов. Но могу обещать, что правительство сделает все, чтобы положительные перемену произошли как можно скорее", – сказал Сквернялис.
По словам премьера, несложно понять, что сейчас средства на образование используются неэффективно и не попадают к тем, к кому должны попадать.
"Вместе с правительством мы сделаем все, чтобы в ближайшие годы ситуация изменилась. Финансы, в первую очередь, должны выделяться напрямую людям, которые работают с нашими детьми, а не на здания, администрацию или еще что-то. Эти шаги в условиях инертной системы за один день не сделаешь, и за год их не сделаешь, но это цель, к которой мы стремимся", – сказал он.
Сквернялис обещал, что изменят систему оплаты труда учителей – от контактных часов перейдут к тарифной оплате. Но это произойдет не сразу.
"Не сразу, поскольку для государства это бремя слишком велико. Мы сформируем более справедливую систему оплаты труда, которая оценит и дополнительную работу, которую выполняют учителя.
Сделаем так, чтобы учителя могли преподавать по два предмета, так - особенно в регионах, у них появится полная нагрузка", – обещал премьер.
По его словам, одна из целей правительства - конкурентная зарплата учителей.
Сквернялис сказал, что в руках правительства немало рычагов, но только от этого престиж профессии учителя не зависит.
"Он складывается из множества факторов, многое зависит и от вас самих, не забывайте гордиться тем, что вы - учителя", – сказал премьер.
Сквернялис порадовался тому, что в этом году встретил много учителей, которые гордятся своей профессией и когда все хорошо, и когда наступают трудности.
"Учителей, у которых есть творческие идеи, которые они с детьми воплощают в реальность. Таких, которые видят не классы и выделенные деньги, а индивидуального ребенка с его потребностями. Учителей, к которым после окончания школы хотят вернуться их ученики. Таких, которые сплотили учеников, родителей и своих коллег в крепкую общину. И которые не жалуются, а работают каждый день. Каждого из них сегодня хочу искренне поздравить и поблагодарить за этот труд", – писал премьер.
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