"То, что запланировано и планируется, если говорить о, наверное, более высокой прогрессивности налогов, то нечего скрывать, нет дискуссии, по сути нам придется принимать решения, что связано с налогами, которые напрямую не влияют на нашу фискальную дисциплину и траты – то есть, налоги на недвижимое имущество, экологические, связанные с областью транспорта налоги", – сказал в четверг в сейме временный глава правительства после того, как президент Гитанас Науседа представил его кандидатуру в премьеры.
По словам премьера, это будут скорее поощрительные меры, генерирующие больше доходов для госбюджета: "Будет ли это налог или сбор, это уже детали. Нам неизбежно придется сделать эти шаги".
Глава самой многочисленной фракции "крестьян" в сейме Рамунас Карбаускис еще в начале июня говорил, что ни всеобщего налога на недвижимость, ни налога на неэкологичные автомобили в стране не будет, так как для жителей они станут непомерным бременем.
Расширить налогообложение недвижимости Литву уже не один год призывают Международный валютный фонд (МВФ) и Еврокомиссия (ЕК), повысить тариф налога на недвижимость для населения предлагала и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Правительство в прошлом году внесло предложение обложить налогом тарифом 0,3% второе жилье, однако одобрения в парламенте это предложение не получило.
Международные организации не один год предлагают Литве ввести и налог на неэкологичные транспортные средства.
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