Сквернялис обещает корректировать стратегию борьбы с вирусом с учётом ситуации

"Каждый день всё меняется, и мы видим, что происходит в Европе и мире, какая практика там. Мы корректируем и будем корректировать действия, потому что это вопрос часов – кажется, все устроили, прошло пару часов и снова нужно принимать новые решения, вот в таком режиме и работаем", – сказал премьер после встречи с президентом.

Он также сказал, что доверяет и не сомневается в уже действующих мерах по борьбе с коронавирусом, которые в разных зарубежных странах различны.

"На мой взгляд, мы попадаем в ту большую часть государств, которые успешно справляются или контролируют ситуацию. Я склонен прислушиваться (...) к предложениям наших медиков, которые работают в этой сфере, использовать в качестве основой превентивной меры изоляцию, ограничение социальных контактов, а не предпочесть иной путь – позволить эпидемии расползтись и потом пытаться её обуздать", – сказал С. Сквернялис.

"Видимо, жизнь покажет, какой путь был лучше", – отметил он.

Между тем президент Гитанас Науседа добавил, что страны, пережившие пик вспышки коронавируса раньше, сейчас уже применяют более либеральные меры.

"Китай, Южная Корея сегодня возвращаются к более либеральному режиму – открывают кафе, немного облегчают жизнь людей. Значит, те меры, которые, на первый взгляд, выглядели драконовскими в плане прав человека, были необходимы и дали результат", – сказал глава государства.

"Это ободряет те государства, которые сейчас идут как бы второй волной и сейчас переживают пик этой вспышки, что всё будет хорошо и точно уже есть испытанные меры, которые могут помочь совладать с ситуацией", – добавил он.

Г. Науседа также выразил надежду, что вскоре удастся вернуться к режиму нормальной работы и жизни.

В Литве подтверждено 17 случаев COVID-19, все они – завозные.

Первая пациентка, у которой была диагностирована эта инфекция, уже выздоровела и выписана.

Из-за угрозы распространения коронавируса с понедельника в Литве объявлен карантин.