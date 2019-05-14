"Потому что надо работать, чтобы дальше работать, надо знать, одобряют ли члены фракции мою работу. Для правительства, его политики это важно. Правительство не может работать без поддержки крупнейшей парламентской фракции", – сказал Сквернялис, который намерен выяснить, поддерживает ли его фракция.
На вопрос, точно ли он 12 июля уйдет в отставку, Сквернялис ответил: "подождем 12 июля и увидим, пока у меня есть такое решение".
Ближайшее заседание фракции "крестьян" намечено на вторник. В пятницу соберется совет партии.
На вопрос, зачем ему нужно выяснять, есть ли доверие фракции, Сквернялис ответил, что это "немного разные вещи". "Все будет хорошо", – прибавил Сквернялис. В понедельник утром на пресс-конференции во Дворце правителей он сказал, что как уже говорилось, правительство закончит свою работу 12 июля.
Сквернялис на выборах президента в первом туре занял третье место. За него проголосовали 19,66% избирателей. Во второй тур вышли Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа, набравшие соответственно 31,21% и 30,94%.
Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что если Сквернялис не пройдет во второй тур, и партия не получит большинство голосов на выборах в Европарламент, то "крестьяне" уйдут из правящего большинства. Решение еще должен принять совет партии. Не все работающие в парламенте "крестьяне" одобряют этот сценарий.
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