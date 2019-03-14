Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который стал кандидатом в президенты, сказал, что нехватку социальной справедливости в нашей стране демонстрируют масштабы эмиграции.

"Наверное это и показывают числа, если говорим об эмиграции (которая, опять-таки, не хочется нанести вред оптимистическому прогнозу, в прошлом году и в этом показывает, что число возвращающихся больше, чем уезжающих), часть этих людей уехала по экономическим причинам, но часть разочарована в связи с отсутствием справедливости", – сказал в интервью DELFI TV Сквернялис.

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Премьер-министр сказал, что недавно ездил с визитом в Ирландию, где встретился с несколькими живущими там соотечественниками.

"Они рассказывают истории, в которые даже сложно поверить. Я не знаю, правда ли это, но на самом деле, я сейчас просмотрел материалы, которые есть. Их из страны выгнали за то, что они не нашли здесь справедливости и даже столкнулись с преследованием со стороны системы. Это их мнение.

Но заявление, "я уехал из Литвы, потому что там нет справедливости" - это факт. Таких людей у нас не единицы и не десятки", – сказал Сквернялис.

По его словам, такова ситуация в сфере социальной справедливости. По мнению кандидата, люди ждут, что будет возможна честная конкуренция.

"Если честно платишь налоги, у тебя не работают нелегалы, ты хочешь, чтобы и другие виды бизнеса соблюдали эти правила. Если для кого-то делают исключение или видно, что условия неодинаковые, ты не можешь конкурировать, то появляется разочарование. Как я могу победить, как мне получить заказ, как мне конкурировать, если кто-то делает это (нечестно)", – вопрошал Сквернялис.

В интервью DELFI кандидат упомянул о создании нового института – судов, которые будут специализироваться на расследовании коррупции, и об укреплении социальных гарантий для представителей правоохраны. Заседатели, по его словам, сначала должны появиться в гражданских и административных делах.

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