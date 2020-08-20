"Остались лишь технические вопросы, есть процедурные вопросы, которые сейчас решает МВД. Это (утверждение списка – BNS) может быть в любой момент, в любой момент дня - может быть сегодня, может завтра", - сказал С. Сквернялис журналистам.
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил BNS, что Литва планирует запретить въезд в страну 32 белорусским чиновникам, которые несут ответственность за фальсификацию выборов и применение чрезмерной силы против мирных протестующих.
Санкции запрещают въезд в Литву А. Лукашенко, а также высшим чиновникам силовых структур Беларуси, руководителям Центризбиркома и другим, принимавшим участие в фальсификации выборов и применении чрезмерной силы против мирных протестующих.
На чрезвычайном саммите глав стран ЕС в среду было решено ввести целевые санкции в отношении должностных лиц Беларуси. Планируется, что это будут запреты на въезд и замораживание средств на счетах.
С. Сквернялис отметил, что результат "лучше, чем можно было ожидать". Он подчеркнул, что списки Литвы и ЕС будут разными, ожидается, что литовский список будет обширнее.
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