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В процедуре объявления национальных санкций Литвы минскому режиму остались лишь технические вопросы, список 32 лиц, включая Александра Лукашенко, может быть утвержден в четверг, заявил премьер Литвы Саулюс Сквернялис.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Остались лишь технические вопросы, есть процедурные вопросы, которые сейчас решает МВД. Это (утверждение списка – BNS) может быть в любой момент, в любой момент дня - может быть сегодня, может завтра", - сказал С. Сквернялис журналистам.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил BNS, что Литва планирует запретить въезд в страну 32 белорусским чиновникам, которые несут ответственность за фальсификацию выборов и применение чрезмерной силы против мирных протестующих.

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Санкции запрещают въезд в Литву А. Лукашенко, а также высшим чиновникам силовых структур Беларуси, руководителям Центризбиркома и другим, принимавшим участие в фальсификации выборов и применении чрезмерной силы против мирных протестующих.

На чрезвычайном саммите глав стран ЕС в среду было решено ввести целевые санкции в отношении должностных лиц Беларуси. Планируется, что это будут запреты на въезд и замораживание средств на счетах.

С. Сквернялис отметил, что результат "лучше, чем можно было ожидать". Он подчеркнул, что списки Литвы и ЕС будут разными, ожидается, что литовский список будет обширнее.

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