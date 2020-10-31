"Ситуация с COVID-19 в Европе стремительно ухудшается. Зима будет очень тяжелой. Рост числа заболеваний и потерь является четким сигналом к тому, что мы должны принять более решительные меры", - сказал премьер-министр.

Он написал, что в ближайшем будущем, возможно, придется отдохнуть от интенсивной жизни.

"Я уже несколько дней разговариваю с нашими учеными и врачами. Факт: выбор инструментов невелик. Похоже, в ближайшем будущем нам придется сделать перерыв в привычной жизни.

Группа врачей и ученых, собранная нами, встретится во вторник, чтобы представить конкретные предложения по новым мерам. После этого сразу же состоится заседание комитета по COVID-19, на котором будут приняты решения.

Предложу Правительству расширить и усилить карантин в "красных" муниципалитетах, а также ввести режим карантина в "желтых" муниципалитетах. По крайней мере, на три недели. На мой взгляд, этот режим должен быть намного строже существующих ограничений", - сказал С. Сквернялис.

И продолжил: "Практика всех европейских (и не только) стран показывает одно: какие бы действия ни были предприняты, какие бы стратегии не применялись, вывод все тот же: только карантин или вакцина могут остановить инфекционные заболевания. Последнего у нас пока нет, остается первый вариант.

Если результаты будут удовлетворительными, продление карантина может не потребоваться. Это зависит от поведения всех нас. Прошу ответственности и понимания. Весной мы доказали, что можем это пережить. Теперь мы должны повторить эту историю успеха".

Напомним, что в субботу в Литве было зарегистрировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом. Выявлен 1001 новый случай.